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Яя Туре уйдет из "Манчестер Сити" по окончании сезона

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре летом по завершению сезона покинет клуб, сообщает Mirror.

Близкие к футболисту источники сообщили, что "горожане" не предложили Туре новый контракт и не проводили переговоров с игроком на этот счёт.
Теги: Туре Манчестер Сити
Сегодня, 20:18
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