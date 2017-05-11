Яя Туре уйдет из "Манчестер Сити" по окончании сезона

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре летом по завершению сезона покинет клуб, сообщает Mirror.



Близкие к футболисту источники сообщили, что "горожане" не предложили Туре новый контракт и не проводили переговоров с игроком на этот счёт.