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Карим Бензема: знаем, что собой представляет "Ювентус". Это великая команда

Нападающий "Реала" Карим Бензема поделился своими ожиданиями от финала Лиги чемпионов с "Ювентусом".

Финал состоится в Кардиффе 3 июня.

"Мы знаем, что собой представляет "Ювентус". Это великая команда. Что только подтверждает выход туринцев в финал. У них весьма талантливые игроки. Но мы хорошо отдохнем и выйдем на финальный матч, чтобы победить", – цитирует Бензема AS.
Теги: Бензема Реал Ювентус
Сегодня, 20:35
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