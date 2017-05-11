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Пауло Дибала: Буффон является лучшим голкипером в истории

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала высоко оценил мастерство своего одноклубника вратаря Джанлуиджи Буффона, назвав его лучшим вратарем в истории футбола.

"На мой взгляд, Буффон является лучшим голкипером в истории. Нам повезло, что в команде есть такой голкипер, как Джиджи. Надеюсь, что он будет играть как можно дольше", - цитирует Дибалу Sky Sports.
Теги: Дибала Буффон Ювентус
Сегодня, 23:07
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№1 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:13) #
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Болеет за:
«Зенит»
Буффон, конечно, велик, но бывали и получше!
Регистрация: 19.03.2017
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