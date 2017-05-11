Пауло Дибала: Буффон является лучшим голкипером в истории

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала высоко оценил мастерство своего одноклубника вратаря Джанлуиджи Буффона, назвав его лучшим вратарем в истории футбола.



"На мой взгляд, Буффон является лучшим голкипером в истории. Нам повезло, что в команде есть такой голкипер, как Джиджи. Надеюсь, что он будет играть как можно дольше", - цитирует Дибалу Sky Sports.