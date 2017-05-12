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"Манчестер Юнайтед" прошел "Сельту" и сыграет с "Аяксом" в финале Лиги Европы

В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Сельтой" – 1:1.

Лига Европы

1/2 финала

Матч 1 - 1:0

"Манчестер Юнайтед" - "Сельта" 1:1

Голы: Феллайни, 16, Ронкалья, 85

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Бейи, Блинд, Дармиан, Феллайни, Эррера, Погба, Лингард, (Руни, 85), Мхитарян, (Каррик, 83), Рашфорд, (Смоллинг, 90),

"Сельта": Альварес, Мальо, Кабраль, Ронкалья, Хонни, Васс, (Хосабед, 46), Радоя, (Бонгонда, 71), Эрнандес, Аспас, Систо, Гвидетти.

Предупреждения: Блинд, 30, Аспас, 69, Кабраль, 85

Удаление: Ронкалья, 86, Бейи, 86
Теги: Манчестер Юнайтед Сельта
Сегодня, 00:00
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3
(0)
№3 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:22) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Сельта могла наказать МЮ в концовке, но , сначала Ронкалья, забивший гол, совершил идиотский поступок, (там у МЮ фактически уже самоудалился игрок), а этот побежал со спины бить, а потом игрок с 3 метров не бьет по воротам, а отдает пас.
Регистрация: 19.03.2017
№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 00:16) #
  • -2
  •  (6)
online

не повезло Ростову с жеребьевкой, а то сейчас бы в финале играли б
Регистрация: 20.04.2016
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:06) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
МЮ мало что позволил Сельте на своем поле, но и этого могло хватить галлисийсцам для выхода в финал.
Чутка матч похож на финал КР, та же напряженная игра и все самое интересно в последние 15 мин. матча.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
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