"Манчестер Юнайтед" прошел "Сельту" и сыграет с "Аяксом" в финале Лиги Европы

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:11
Сначала тебя выбивает из Лиги Чемпионов "Ростов", а затем ты выходишь в финал Лиги Европы. "Аяксу" остался один шаг до титула (1)
Сначала тебя выбивает из Лиги Чемпионов "Ростов", а затем ты выходишь в финал Лиги Европы. "Аяксу" остался один шаг до титула (1)
Вчера 23:56
"Аякс" вышел в финал Лиги Европы (1)
"Аякс" вышел в финал Лиги Европы (1)
Вчера 23:45
Минкомсвязь запустила сервис для авиакомпаний по проверке подлинности паспортов болельщика
Минкомсвязь запустила сервис для авиакомпаний по проверке подлинности паспортов болельщика
Вчера 23:07
Пауло Дибала: Буффон является лучшим голкипером в истории (1)
Пауло Дибала: Буффон является лучшим голкипером в истории (1)
Вчера 22:26
В "Спартаке" обсудят вопрос награждения Дмитрия Аленичева (34)
В "Спартаке" обсудят вопрос награждения Дмитрия Аленичева (34)
Вчера 22:16
"Рубин" - "Зениту": я знаю, что ты чувствуешь, дружище (4)
"Рубин" - "Зениту": я знаю, что ты чувствуешь, дружище (4)
Вчера 20:55
Дети с особенностями выведут на поле игроков перед матчами Кубка конфедераций в Казани (2)
Дети с особенностями выведут на поле игроков перед матчами Кубка конфедераций в Казани (2)
Вчера 20:46
Леонид Федун: болельщики становились агрессивными. Было тяжело… Но не добившись победы, я бы ничего не бросил (13)
Леонид Федун: болельщики становились агрессивными. Было тяжело… Но не добившись победы, я бы ничего не бросил (13)
Вчера 20:21
Роман Широков: работа чиновника мне нравится (4)
Роман Широков: работа чиновника мне нравится (4)
Вчера 20:18
Яя Туре уйдет из "Манчестер Сити" по окончании сезона (1)
Яя Туре уйдет из "Манчестер Сити" по окончании сезона (1)
Вчера 20:11
Рияд Махрез может продолжить карьеру в "ПСЖ"
Рияд Махрез может продолжить карьеру в "ПСЖ"
Вчера 19:31
Юрий Семин: "Спартак" - заслуженный чемпион (1)
Юрий Семин: "Спартак" - заслуженный чемпион (1)
Вчера 18:49
Юрий Семин: сказал Еременко, что ничего не изменить (2)
Юрий Семин: сказал Еременко, что ничего не изменить (2)
Вчера 17:44
Массимо Каррера оштрафован на 100 тыс. рублей за неявку на интервью после игры с "Томью" (16)
Массимо Каррера оштрафован на 100 тыс. рублей за неявку на интервью после игры с "Томью" (16)
Вчера 17:39
"Фенербахче" по-прежнему интересуется Смоловым (4)
"Фенербахче" по-прежнему интересуется Смоловым (4)
Вчера 17:06
Гарсия Тораль возглавил "Валенсию"
Гарсия Тораль возглавил "Валенсию"
Вчера 16:03
Глава Федерации футбола Израиля предложил провести товарищеский матч со сборной Палестины
Глава Федерации футбола Израиля предложил провести товарищеский матч со сборной Палестины
Вчера 16:02
Эдгардо Бауса возглавил сборную ОАЭ
Эдгардо Бауса возглавил сборную ОАЭ
Вчера 16:00
"Спартак" - чемпион, но интриг полон дом. Детальный разбор турнирных сражений в оставшихся турах РФПЛ (12)
"Спартак" - чемпион, но интриг полон дом. Детальный разбор турнирных сражений в оставшихся турах РФПЛ (12)
Вчера 15:58
"Амкар" впервые прошел лицензирование РФС с первого раза (1)
"Амкар" впервые прошел лицензирование РФС с первого раза (1)
Вчера 15:24
Агент: считаю, Слуцкому лучше начать работу в Чемпионшипе (23)
Агент: считаю, Слуцкому лучше начать работу в Чемпионшипе (23)
"Манчестер Юнайтед" прошел "Сельту" и сыграет с "Аяксом" в финале Лиги Европы
В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Сельтой" – 1:1.
Лига Европы
1/2 финала
Матч 1 - 1:0
"Манчестер Юнайтед" - "Сельта" 1:1
Голы: Феллайни, 16, Ронкалья, 85
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Бейи, Блинд, Дармиан, Феллайни, Эррера, Погба, Лингард, (Руни, 85), Мхитарян, (Каррик, 83), Рашфорд, (Смоллинг, 90),
"Сельта": Альварес, Мальо, Кабраль, Ронкалья, Хонни, Васс, (Хосабед, 46), Радоя, (Бонгонда, 71), Эрнандес, Аспас, Систо, Гвидетти.
Предупреждения: Блинд, 30, Аспас, 69, Кабраль, 85
Удаление: Ронкалья, 86, Бейи, 86
Лига Европы
1/2 финала
Матч 1 - 1:0
"Манчестер Юнайтед" - "Сельта" 1:1
Голы: Феллайни, 16, Ронкалья, 85
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Бейи, Блинд, Дармиан, Феллайни, Эррера, Погба, Лингард, (Руни, 85), Мхитарян, (Каррик, 83), Рашфорд, (Смоллинг, 90),
"Сельта": Альварес, Мальо, Кабраль, Ронкалья, Хонни, Васс, (Хосабед, 46), Радоя, (Бонгонда, 71), Эрнандес, Аспас, Систо, Гвидетти.
Предупреждения: Блинд, 30, Аспас, 69, Кабраль, 85
Удаление: Ронкалья, 86, Бейи, 86
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.