Чуть не доигрались. «Манчестер Юнайтед» выстоял против «Сельты»

Лига Европы



1/2 финала



Матч 1 - 1:0



"Манчестер Юнайтед" - "Сельта" 1:1

Голы: Феллайни, 16, Ронкалья, 85

«Манчестер Юнайтед» уверенно вел и в ответной игре с «Сельтой» со счётом 1:0, но в итоге едва не поплатился за свою пассивность, на 96-й минуте чуть не завалив к чертям весь сезон., как и всегда, не может похвалить Моуринью за игру его команды, но фиксирует новое продвижение «МЮ» в Лиге Европы.Пока «Манчестер Юнайтед» не разгорелся (Блинд, например, терял мяч на ровном месте) и не до конца вкатился в игру, «Сельта», как и в 1-м матче, попробовала совершить результативный наскок. Серхио Ромеро, полностью играющему Лигу Европы, пришлось показать, что он тоже неплохой вратарь, достойный сыграть в финале, несмотря на наличие Давида Де Хеа. Однако в плане результативности всё сложилось как и в Виго, то есть никак. Где-то гостям не хватало класса, где-то Ромеро играл классно, но активные первые 10 минут никак не материализовались на табло – хорошее время команда Бериццо потратила впустую.«Манчестер» решил, что хватит позволять вольности галисийцам, и взял мяч под контроль. Сделал это даже более занудно, чем обычно – без какой-либо попытки обострения и продвижения вперёд, без желания найти интересный, но чуть-чуть рискованный вариант. Быть может, имеющему преимущество «МЮ» это и было нужно, но «Олд Траффорду» быстро надоел этот, как выразился Александр Бубнов, футбольный онанизм – перекат мяча в середине поля шёл под свист.Ситуацию подрывали разве что индивидуальные действия больших мастеров: цирковой номер Погба с перебрасыванием был роскошен, Мхитарян тоже показал свой класс. Но успеха «МЮ» добился благодаря более прозаичному, но от того не теряющему своему великолепия навесу Рэшфорда на Феллайни. Ситуация на поле к 17-й минуте стала близка для Моуринью к идеальной: игра успокоилась, а его команда уже имела перевес в 2 мяча.Во всех полуфиналах еврокубков имелись более-менее явные фавориты. «Реал» и «Ювентус» оправдали ожидания, «Манчестер» находился в процессе оправдывания, а вот «Лион» столкнулся с невероятным «Аяксом» и в 1-м матче подкачал. Но если вы хотели насладиться футбольным зрелищем, которое не склонит вас в сон поздним вечером, то поддерживать выбор федерального «Матч-ТВ» явно не стоило. Там резонно думали о рейтингах, которые даёт имя «Манчестер Юнайтед».А «Манчестер» совершенно не стремился давать жару, ведь с преимуществом и лёгкой тройкой нападения гораздо выгоднее отвечать, чем нападать. Правда, в контратаки «Манчестер Юнайтед» частенько вмешивались неточности и офсайды, что не позволило создать по-настоящему голевой момент для снятия всех вопросов. У «Сельты» был один шанс, дабы их задать: Систо бил головой после прострела Васса, но просто не попал в створ. В буфет болельщики могли идти спокойно.Естественно, Моуринью не собирался призывать своих парней к постоянным смелым атакам, как это делал Каррера в перерыве матча с «Томью». Ставки были слишком высоки, чтобы рисковать хоть как-то, а «Сельта» не производила впечатления команды, способной забить дважды. Хотя начало 2-го тайма получилось всё же бодрым. Гости до истечения часа игры уже с Хосабедом вместо Васса провели против глубоко оборонявшегося «МЮ» пару хороших атак с ударами Аспаса и Гвидетти.Атаку «МЮ» своими рывками и обводками за счёт стартовой скорости олицетворял Рэшфорд, но в одиночку Маркус забить не смог, а партнёры помогали ему не очень активно, большую часть времени проводя на своей половине. В целом ситуация продолжала оставаться спокойной, а поменять её на 75-й минуте мог Гвидетти, промахнувшийся головой после ошибки обоих центрдэфов «МЮ».Что не удалось Гвидетти, то смог сделать защитник Ронкалья. Очередной навес – и на этот раз удар в дальний угол. Сразу после этого насмотревшиеся заразительных примеров из финала Кубка России футболисты устроили потасовку, которая была на руку хозяевам, ведь гости просто не смогли продолжить атаковать на кураже. Ронкалья и Байи были удалены, со скамейки срочно был поднят Смоллинг. Замена на позиции центрального защитника – это всегда нервно и опасно, но в заключительные минуты «Манчестер» просто не давал «Сельте» мяча и удерживал её вдали от своих ворот.Удерживал до самой последней 96-й минуты, когда в результате заброса в штрафную «Сельта» получила прекрасный шанс отправиться в Стокгольм, но швед Гвидетти толком не попал по мячу, а Систо до этого зачем-то предпочёл передачу на Йона удару.Если бы «Манчестер» доигрался и вылетел, это было бы заслуженно. Дома он не обыграл «Андерлехт» в основное время, он не обыграл «Сельту». Он весь сезон играет недостойно имени такого великого клуба: не рассчитывает ни на что, кроме нулевой ничьей, в гостевых матчах с топ-клубами, с большим трудом переваливается через соперников в Лиге Европы, которые ему не ровня. «Сент-Этьен», «Ростов», «Андерлехт», «Сельта» – Моуринью вроде бы не сделал ничего особенного, последовательно пройдя их. Другое дело, что в АПЛ подобных оппонентов «Манчестер» не побеждает, а в Лиге Европы их можно проходить и с помощью ничеек.Сегодняшнюю «Юнайтед» едва не потерял, играя в таком стиле, что многие жалеют о том, что в финал не могут одновременно выйти «Лион» и «Аякс». Впрочем, Моуринью, оставшемуся без Златана, на всё это наплевать – ему осталось выиграть (необязательно за 90 минут) 1 матч, чтобы добиться главной цели сезона, то есть возвращения в Лигу чемпионов, и получить право прикрывать свои грехи двумя трофеями. Перекусить молоденький и безбашенный «Аякс» Жозе, возможно, будет легче, чем других соперников в турнире.Ромеро, Валенсия, Бейи, Блинд, Дармиан, Феллайни, Эррера, Погба, Лингард, (Руни, 85), Мхитарян, (Каррик, 83), Рашфорд, (Смоллинг, 90),Альварес, Мальо, Кабраль, Ронкалья, Хонни, Васс, (Хосабед, 46), Радоя, (Бонгонда, 71), Эрнандес, Аспас, Систо, Гвидетти.Блинд, 30, Аспас, 69, Кабраль, 85Ронкалья, 86, Бейи, 86