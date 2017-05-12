Жозе Моуринью: мы никогда не убиваем интригу и не используем все свои шансы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал ответный полуфинал Лиги Европы против "Сельты" (1:1) и выход своей команды в финал.



"В первом матче мы играли лучше. Но мы никогда не убиваем интригу и не используем все свои шансы. Соперник был раскрепощен и создал нам проблемы. Но мы отдали все силы и выстрадали выход в финал. Я очень рад за парней. После 14 матчей мы в финале. Если выиграем Лигу Европы, я буду счастлив. Это будет потрясающе", - цитирует Моуринью BT Sport.