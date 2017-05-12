Яго Аспас: мы прижали "Юнайтед" к воротам, с его-то игроками по €40-50 млн

Нападающий "Сельты" Яго Аспас прокомментировал ответную игру полуфинала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" (1:1, первый матч - 0:1)."Сожалеем, что не смогли порадовать болельщиков, пришедших нас поддержать. Мы играли лучше соперника и могли рассчитывать на большее."Сельта" в гостях прижала "Юнайтед" к его воротам. С его-то игроками по €40-50 млн. У нас молодая команда, и я уверен, что мы еще вернемся", - заявил Аспас.