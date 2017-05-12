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Яго Аспас: мы прижали "Юнайтед" к воротам, с его-то игроками по €40-50 млн

Нападающий "Сельты" Яго Аспас прокомментировал ответную игру полуфинала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" (1:1, первый матч - 0:1).

"Сожалеем, что не смогли порадовать болельщиков, пришедших нас поддержать. Мы играли лучше соперника и могли рассчитывать на большее.

"Сельта" в гостях прижала "Юнайтед" к его воротам. С его-то игроками по €40-50 млн. У нас молодая команда, и я уверен, что мы еще вернемся", - заявил Аспас.

Газета.ru
Теги: Сельта Аспас
Сегодня, 08:52
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