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Леонид Трахтенберг: перед Каррерой ставилась задача попасть в тройку

Руководитель пресс-службы "Спартака" Леонид Трахтенберг отметил, что руководство красно-белых не ставило перед Массимо Каррерой задачу выиграть чемпионат.

– Вы наблюдали за Каррерой с первых дней в "Спартаке". Как менялся он в течение сезона?

– Сегодня все уже привыкли к его эмоциям, темпераменту. Сначала Массимо казался сдержанным, немногословным. Присматривался. На сборах просто выполнял свою работу – готовил защитников.

Когда после ухода Аленичева принял команду, сразу предупредил: "Мы не будем играть в "тики-така", это не мой футбол". И добавил, что цель – выиграть чемпионат. Хотя задачу перед Каррерой озвучили скромнее – войти в тройку.

– Многие на его месте были бы осторожнее с высказываниями.

– То-то и оно. Чужая страна, первый опыт работы главным тренером… Но у Карреры дух победителя. Еще с "Ювентуса". В других клубах тоже считался лидером. Именно этого не хватало "Спартаку", где футболисты были собраны классные, но до нынешнего сезона ничего не выигрывавшие.

Ребята услышали тренера – и пошли за ним. Исчезли группировки. Даже у Бескова в 1979-м были, пару лет потребовалось Константину Ивановичу, чтоб оздоровить атмосферу. А Массимо быстро вылепил коллектив, где один за всех и все за одного. Плюс сложился мощный русский костяк – Глушаков, Ребров, Комбаров.

СЭ
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 09:12
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(2)
№4 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 11:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Миша Люберцы
Лучший в Спартаке это - Зобнин. .

Я не верил в его приход..Трудяга..
Регистрация: 14.12.2011
№3 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 09:45) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
... "Плюс сложился мощный русский костяк - Глушаков, Ребров, Комбаров"... Ребров : 80 ударов в створ - 24 гола , 33 процента превратились в голы ? ... 8 - место в ПЛ по сейвам, 7 - место в ПЛ по выходам из ворот . 6 - место в ПЛ по пропущенным голам головой . 16 место - последнее по пропущенным голам из - за пределов штрафной площади. А сколько, он отбил перед собой и это превращалось в валидол, как с конями ? И это костяк Спартака? Это не костяк, а - косяк, причём самый главный, поэтому и защитники с таким кипером - никакие. 33 процента ударов в створ - это голы, нет ни у кого в ПЛ . Не может команда играющая в ЛЧ, иметь вратаря, у которого статистика самая ужасающая в ПЛ ... Да и Дима из всего, что сыграл , дай Бог в 3 играх , играл на уровне. Лучший в Спартаке это - Зобнин. .. Глушаков и Джикия, только его надо было ставить намного раньше, чем сейчас... Если Спартак не начнёт наигрывать - Селихова и его потеряем...
Регистрация: 10.01.2014
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 09:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Дедовщина - она (сцуко) везде у нас сидит...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 09:18) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Переводчик не правильно видать перевёл,сказав: за три тура до конца чемпионата стать чемпионом....


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
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