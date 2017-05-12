Сборная Мексики перед КК-2017 будет тренироваться на стадионе "Центральный" в Казани

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:00
Лоськов возвращается, "Ленинград" едет на юбилей "Крыльев", а "Спартак" сыграет в статусе чемпиона. Превью 28-го тура РФПЛ
Лоськов возвращается, "Ленинград" едет на юбилей "Крыльев", а "Спартак" сыграет в статусе чемпиона. Превью 28-го тура РФПЛ
05:50
Сергея Карасева переведут в ФНЛ? (5)
Сергея Карасева переведут в ФНЛ? (5)
00:11
Сначала тебя выбивает из Лиги Чемпионов "Ростов", а затем ты выходишь в финал Лиги Европы. "Аяксу" остался один шаг до титула (5)
Сначала тебя выбивает из Лиги Чемпионов "Ростов", а затем ты выходишь в финал Лиги Европы. "Аяксу" остался один шаг до титула (5)
Вчера 23:56
"Аякс" вышел в финал Лиги Европы (5)
"Аякс" вышел в финал Лиги Европы (5)
Вчера 23:45
Минкомсвязь запустила сервис для авиакомпаний по проверке подлинности паспортов болельщика
Минкомсвязь запустила сервис для авиакомпаний по проверке подлинности паспортов болельщика
Вчера 23:07
Пауло Дибала: Буффон является лучшим голкипером в истории (2)
Пауло Дибала: Буффон является лучшим голкипером в истории (2)
Вчера 22:26
В "Спартаке" обсудят вопрос награждения Дмитрия Аленичева (42)
В "Спартаке" обсудят вопрос награждения Дмитрия Аленичева (42)
Вчера 22:16
"Рубин" - "Зениту": я знаю, что ты чувствуешь, дружище (4)
"Рубин" - "Зениту": я знаю, что ты чувствуешь, дружище (4)
Вчера 20:55
Дети с особенностями выведут на поле игроков перед матчами Кубка конфедераций в Казани (2)
Дети с особенностями выведут на поле игроков перед матчами Кубка конфедераций в Казани (2)
Вчера 20:46
Леонид Федун: болельщики становились агрессивными. Было тяжело… Но не добившись победы, я бы ничего не бросил (18)
Леонид Федун: болельщики становились агрессивными. Было тяжело… Но не добившись победы, я бы ничего не бросил (18)
Вчера 20:21
Роман Широков: работа чиновника мне нравится (5)
Роман Широков: работа чиновника мне нравится (5)
Вчера 20:18
Яя Туре уйдет из "Манчестер Сити" по окончании сезона (2)
Яя Туре уйдет из "Манчестер Сити" по окончании сезона (2)
Вчера 20:11
Рияд Махрез может продолжить карьеру в "ПСЖ"
Рияд Махрез может продолжить карьеру в "ПСЖ"
Вчера 19:31
Юрий Семин: "Спартак" - заслуженный чемпион (1)
Юрий Семин: "Спартак" - заслуженный чемпион (1)
Сборная Мексики перед КК-2017 будет тренироваться на стадионе "Центральный" в Казани
Глава Федерации футбола Мексики Десио де Мария сообщил, что сборная его страны в течение недели будет готовиться к Кубку конфедераций в Казани, тренировки команды запланированы на стадионе "Центральный".
На групповом этапе турнира Мексика сыграет со сборными Португалии (18 июня, Казань), Новой Зеландии (21 июня, Сочи) и России (24 июня, Казань).
"В июне мы проведем два отборочных матча чемпионата мира – второй 11 июня против сборной США. Сразу после игры вся команда отправится в аэропорт, откуда полетит прямо в Казань. Там мы проведем шесть-семь дней до старта турнира, тренироваться команда будет на стадионе "Центральный".
Кубок конфедераций очень важен для нас, сборная Мексики будет представлена сильнейшими игроками, мы едем в Россию с высокими ожиданиями. У меня остались самые теплые воспоминания о Кубке конфедераций 2005 года (мексиканцы заняли четвертое место в Германии – прим.), надеюсь, что это поколение проявит себя не хуже.
Год назад мы отправляли группу наших наблюдателей, которые ознакомились с тренировочными площадками, гостиницами, стадионами. Нам все понравилась, наша цель – приехать в Россию не только этим летом, но и следующим, уже на чемпионат мира", - цитирует де Марию ТАСС.
.
На групповом этапе турнира Мексика сыграет со сборными Португалии (18 июня, Казань), Новой Зеландии (21 июня, Сочи) и России (24 июня, Казань).
"В июне мы проведем два отборочных матча чемпионата мира – второй 11 июня против сборной США. Сразу после игры вся команда отправится в аэропорт, откуда полетит прямо в Казань. Там мы проведем шесть-семь дней до старта турнира, тренироваться команда будет на стадионе "Центральный".
Кубок конфедераций очень важен для нас, сборная Мексики будет представлена сильнейшими игроками, мы едем в Россию с высокими ожиданиями. У меня остались самые теплые воспоминания о Кубке конфедераций 2005 года (мексиканцы заняли четвертое место в Германии – прим.), надеюсь, что это поколение проявит себя не хуже.
Год назад мы отправляли группу наших наблюдателей, которые ознакомились с тренировочными площадками, гостиницами, стадионами. Нам все понравилась, наша цель – приехать в Россию не только этим летом, но и следующим, уже на чемпионат мира", - цитирует де Марию ТАСС.
.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.