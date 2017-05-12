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Сборная Мексики перед КК-2017 будет тренироваться на стадионе "Центральный" в Казани

Глава Федерации футбола Мексики Десио де Мария сообщил, что сборная его страны в течение недели будет готовиться к Кубку конфедераций в Казани, тренировки команды запланированы на стадионе "Центральный".

На групповом этапе турнира Мексика сыграет со сборными Португалии (18 июня, Казань), Новой Зеландии (21 июня, Сочи) и России (24 июня, Казань).

"В июне мы проведем два отборочных матча чемпионата мира – второй 11 июня против сборной США. Сразу после игры вся команда отправится в аэропорт, откуда полетит прямо в Казань. Там мы проведем шесть-семь дней до старта турнира, тренироваться команда будет на стадионе "Центральный".

Кубок конфедераций очень важен для нас, сборная Мексики будет представлена сильнейшими игроками, мы едем в Россию с высокими ожиданиями. У меня остались самые теплые воспоминания о Кубке конфедераций 2005 года (мексиканцы заняли четвертое место в Германии – прим.), надеюсь, что это поколение проявит себя не хуже.

Год назад мы отправляли группу наших наблюдателей, которые ознакомились с тренировочными площадками, гостиницами, стадионами. Нам все понравилась, наша цель – приехать в Россию не только этим летом, но и следующим, уже на чемпионат мира", - цитирует де Марию ТАСС.
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Теги: Сборная Мексики
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