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Владимир Букиевский: Аленичев ушел - и "Спартак" чемпион. Луческу тоже должен уйти

Ветеран "Спартака" Владимир Букиевский высказался относительно фаворита в борьбе за второе место в чемпионате России.

"У "Зенита" впереди два матча на чужом поле — с "Крыльями Советов" и "Локомотивом". ЦСКА же предстоят встречи с "Арсеналом" и "Анжи" дома. Надо ли говорить, у кого теперь преимущество календаря?

Если "Зенит" останется без путёвки в Лигу чемпионов, можно будет сказать, что потерял он её во многих матчах, где не показал качественной игры. Но не будет преувеличением утверждать, что последний шанс был упущен в поединке с "Тереком".

После этого матча петербургская команда расписалась в своей несостоятельности. Тому, что происходит с "Зенитом" в этом сезоне, объяснений нет. Я смотрю игру "Зенит" - "Терек", зная, что хозяевам позарез нужна победа, поскольку задача у них одна - Лига чемпионов. Перед таким матчем не нужны были никакие слова - каждый прекрасно понимал цену победы. И что же? Словно тренировочная игра!

Мы же с вами не находимся внутри команды. Но впечатление такое, что у главного тренера нет рычагов управления коллективом. Революционная ситуация. Тренер однозначно должен уйти.

Так же примерно было в начале нынешнего сезона, когда "Спартак" вылетел из Лиги Европы, проиграв дуэль в квалификации клубу с Кипра. Ничего не получалось. Аленичев ушёл, и "Спартак" - чемпион", - цитирует Букиевского "Спорт уик-энд".
Теги: Спартак Зенит
Сегодня, 09:59
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(1)
№5 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 11:07) #
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Разве можно проводить какие то параллели между Луческу с Аленичевым? Луческу более опытный и мастеровитее тренер, чем Аленичев. Да и титулов у Луческу поболее будет.
Регистрация: 3.04.2013
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:27) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Зенит должен быть разрушен - иного пути нет.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 10:16) #
  • +4
  •  (6)

Луческу должен убежать из этого гадюшника, который добровольно отказывается от участия в ЛЧ ради Кубка Конфедераций и тестовых матчей на Огород-Арене.
Какое дело дедушке до тех "интересов РФС, ФИФА и Кубка конфедераций"?


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Купите Мирчи негров
Регистрация: 10.10.2013
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:14) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
МаКар то не ушёл, так что уход Плаческу не поможет. Там же есть свиной кэп.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 10:12) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Зенит ему "должен"???
супруга данного господина, подари ему на 23 февраля ....линейку.


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
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