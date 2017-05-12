Владимир Букиевский: Аленичев ушел - и "Спартак" чемпион. Луческу тоже должен уйти

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"У "Зенита" впереди два матча на чужом поле — с "Крыльями Советов" и "Локомотивом". ЦСКА же предстоят встречи с "Арсеналом" и "Анжи" дома. Надо ли говорить, у кого теперь преимущество календаря?
Если "Зенит" останется без путёвки в Лигу чемпионов, можно будет сказать, что потерял он её во многих матчах, где не показал качественной игры. Но не будет преувеличением утверждать, что последний шанс был упущен в поединке с "Тереком".
После этого матча петербургская команда расписалась в своей несостоятельности. Тому, что происходит с "Зенитом" в этом сезоне, объяснений нет. Я смотрю игру "Зенит" - "Терек", зная, что хозяевам позарез нужна победа, поскольку задача у них одна - Лига чемпионов. Перед таким матчем не нужны были никакие слова - каждый прекрасно понимал цену победы. И что же? Словно тренировочная игра!
Мы же с вами не находимся внутри команды. Но впечатление такое, что у главного тренера нет рычагов управления коллективом. Революционная ситуация. Тренер однозначно должен уйти.
Так же примерно было в начале нынешнего сезона, когда "Спартак" вылетел из Лиги Европы, проиграв дуэль в квалификации клубу с Кипра. Ничего не получалось. Аленичев ушёл, и "Спартак" - чемпион", - цитирует Букиевского "Спорт уик-энд".
"У "Зенита" впереди два матча на чужом поле — с "Крыльями Советов" и "Локомотивом". ЦСКА же предстоят встречи с "Арсеналом" и "Анжи" дома. Надо ли говорить, у кого теперь преимущество календаря?
Если "Зенит" останется без путёвки в Лигу чемпионов, можно будет сказать, что потерял он её во многих матчах, где не показал качественной игры. Но не будет преувеличением утверждать, что последний шанс был упущен в поединке с "Тереком".
После этого матча петербургская команда расписалась в своей несостоятельности. Тому, что происходит с "Зенитом" в этом сезоне, объяснений нет. Я смотрю игру "Зенит" - "Терек", зная, что хозяевам позарез нужна победа, поскольку задача у них одна - Лига чемпионов. Перед таким матчем не нужны были никакие слова - каждый прекрасно понимал цену победы. И что же? Словно тренировочная игра!
Мы же с вами не находимся внутри команды. Но впечатление такое, что у главного тренера нет рычагов управления коллективом. Революционная ситуация. Тренер однозначно должен уйти.
Так же примерно было в начале нынешнего сезона, когда "Спартак" вылетел из Лиги Европы, проиграв дуэль в квалификации клубу с Кипра. Ничего не получалось. Аленичев ушёл, и "Спартак" - чемпион", - цитирует Букиевского "Спорт уик-энд".
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