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Сергей Карасев: ничего не знаю по поводу своего перевода в ФНЛ

Российский арбитр Сергей Карасев не получал никаких официальных извещений о своем возможном переводе из премьер-лиги в ФНЛ за ранее допущенные ошибки в судействе.

"Я об этом ничего не знаю и официальных сообщений не получал. Об этом лучше спрашивать у тех, кто пишет, потому что никаких официальных сообщений (по данному поводу) у меня нет", - цитирует Карасева "Р-Спорт".

Карасев вместе со своими помощниками Антоном Аверьяновым и Тихоном Калугиным в мае и июне нынешнего года будет работать на матчах юниорского чемпионата мира, который пройдет в Южной Корее. Кроме того, судья рассматривается как главный кандидат от России на обслуживание матчей чемпионата мира 2018 года, местом проведения которого станет Россия.
Теги: Карасев
Сегодня, 10:23
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№1 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 10:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
Да забей, это прогон.
Регистрация: 6.11.2011
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