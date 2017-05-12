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Лоськов возвращается, "Ленинград" едет на юбилей "Крыльев", а "Спартак" сыграет в статусе чемпиона. Превью 28-го тура РФПЛ
Лоськов возвращается, "Ленинград" едет на юбилей "Крыльев", а "Спартак" сыграет в статусе чемпиона. Превью 28-го тура РФПЛ
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СМИ: "Спартак" интересуется защитником "Торино" Давиде Дзаппакостой
"Спартак" интересуется 24-летним правым защитником "Торино" Давиде Дзаппакостой, передает "Матч ТВ".
В текущем сезоне футболист провел 28 матчей в серии А, забил один гол и сделал пять голевых передач. В ноябре 2016-го Дзаппакоста дебютировал в сборной Италии. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 6 миллионов евро.
В текущем сезоне футболист провел 28 матчей в серии А, забил один гол и сделал пять голевых передач. В ноябре 2016-го Дзаппакоста дебютировал в сборной Италии. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 6 миллионов евро.
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