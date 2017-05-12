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СМИ: "Спартак" интересуется защитником "Торино" Давиде Дзаппакостой

"Спартак" интересуется 24-летним правым защитником "Торино" Давиде Дзаппакостой, передает "Матч ТВ".

В текущем сезоне футболист провел 28 матчей в серии А, забил один гол и сделал пять голевых передач. В ноябре 2016-го Дзаппакоста дебютировал в сборной Италии. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 6 миллионов евро.
Теги: Спартак Торино
Сегодня, 10:42
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(4)
№2 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 10:57) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кот МатроскиN
крайний латераль без паспорта - не верю

А Ещенко - веришь? Какая разница с паспортом он или нет ? ЛЧ на носу, а там можно наигрывать, всех без исключения. У нас нет правого защитника , так же, как и центрального . Да и нападающий нужен, неплохо бы Смолова, под ЛЧ , всё от контракта зависит. Думаю, что Федя сам захочет...
Регистрация: 10.01.2014
№1 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 10:46) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
крайний латераль без паспорта - не верю


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
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