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Федор Чалов: "Арсенал" захочет проявить себя в матче с лидером на красавце-стадионе

Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался относительно предстоящего матча 28-го тура РФПЛ с "Арсеналом".

"Игра будет тяжёлой. Могу представить, как немосковские команды хотят проявить себя в матчах с лидерами, тем более на таком красавце-стадионе. Наверное, для них это в сто раз приятнее, чем обыграть кого-то из своих конкурентов.

Впрочем, "Арсеналу" теперь всё равно, где играть. Они вынуждены цепляться за каждое очко", - цитирует Чалова твиттер ЦСКА.
Теги: Чалов ЦСКА Арсенал Тула
Сегодня, 10:53
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