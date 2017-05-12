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Игор Митрески посоветовал "Спартаку" левого защитника из Македонии

Бывший защитник "Спартака" Игор Митрески, работающий футбольным скаутом, рассказал кого из балканских игроков посоветовал бы приобрести владельцу клуба Леониду Федуну.

"Сейчас у "Спартака" хорошая команда, я бы предложил левого защитника "Вардара" и молодежной сборной Македонии Бесира Демири.

Он очень умный парень с хорошими качествами и характером. В июне будет играть на молодежном чемпионате Европы в Польше", – цитирует Митрески "Матч ТВ".
Теги: Спартак
Сегодня, 10:56
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