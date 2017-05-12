Лоськов возвращается, "Ленинград" едет на юбилей "Крыльев", а "Спартак" сыграет в статусе чемпиона. Превью 28-го тура РФПЛ

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Знаменательных событий в предстоящие выходные будет очень много, и их список не ограничится только тем, что вынесено в заголовок. Rusfootball.info рассказывает о всем, что нас ждет в 28-м туре РФПЛ.
28-й тур стартует в Москве матчем между командами, занимающими в турнирной таблице вторую строчку сверху и вторую строчку снизу. ЦСКА лишился шансов на чемпионство, но по-прежнему имеет хорошую возможность выиграть борьбу за Лигу Чемпионов. Думается, что «Арсенал» для «армейцев» сейчас один из самых подходящих соперников. Во-первых, тульский клуб хуже всех играет на выезде – ни одной победы и лишь 5 забитых мячей. Во-вторых, в истории противостояния с «канонирами» значатся исключительно победы столичной команды.
У ЦСКА ожидается возвращение в стартовый состав отбывшего дисквалификацию Тошича, который, вполне вероятно, вновь займет место на левом фланге ближе к защитной линии. Под вопросом участие в матче Алексея Березуцкого и Алана Дзагоева, которые имеют небольшие повреждения. У «Арсенала» в заявке абсолютно точно не будет Муссы Думбия – у него перебор желтых карточек, а также маловероятно попадание в основу Гиа Григалавы.
12 мая, 19:30, стадион "ВЭБ Арена", Москва
Главный судья: Владимир Сельдяков (Балашиха)
Дисквалифицированы: нет – Думбия
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
ЦСКА: Акинфеев - Тошич, Березуцкий В., Игнашевич, Васин, Фернандес – Натхо, Вернблум, Чалов, Головин – Витиньо
"Арсенал": Габулов - Сунзу, Комбаров, Вергара, Беляев – Максимов, Бурчану, Александров, Бурмистров, Горбатенко – Расич
Последние матчи: Н В В П В / П П В П В
Статистика личных встреч: 3 +3 =0 -0 7:2
Котировки: 1.20 - 6.70 - 15.00
Матч первого круга: 1:0
Трансляция матча:
Комментатор: Михаил Моссаковский
После четырех подряд поражений уже было почуявший запах беззаботной жизни «Урал» оказался втянут в борьбу за выживание. На данный момент от зоны стыковых матчей его отделяет 3 очка, и, как вы понимаете, за 3 оставшихся тура конкуренты могут запросто отыграть этот отрыв. Впрочем, теоретические расчеты говорят о том, что в случае победы над «Краснодаром» шансы «шмелей» остаться как минимум на 12-м месте по итогам сезона значительно возрастут. Впрочем, «быки» сами наделены серьезной мотивацией в виде борьбы за Лигу Европы, а потому, очевидно, не будут дарить сопернику столь необходимые очки.
Интересно, что из-за перебора желтых карточек встречу пропустит главный бомбардир «Краснодара» Федор Смолов. Мы помним, что именно в «Урале» началось его возрождение как отличного футболиста, и было бы очень любопытно посмотреть на его игру против своей бывшей команды. Но что поделать – дисквалификация есть дисквалификация. Другие потери в составе гостей касаются травмированных. Крицюк и Окриашвили, похоже, не сыграют до конца сезона, а Шишкин и Мамаев хоть и имеют шансы успеть залечить травмы, но вряд ли всерьез стоит ожидать их появления на поле. У «Урала» по-прежнему пропускает матчи из-за повреждения капитан команды Фидлер, но все остальные должны быть готовы к игре.
13 мая, 12:00, стадион "СКБ-Банк Арена", Екатеринбург
Главный судья: Алексей Николаев (Москва)
Дисквалифицированы: нет – Смолов
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Урал": Заболотный - Табидзе, Данцев, Балажиц, Кулаков – Емельянов, Димитров, Бикфалви, Лунгу – Ильин, Павлюченко
"Краснодар": Синицын - Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров – Жигулев, Газинский, Каборе, Классон, Подберезкин – Вандерсон
Последние матчи: В П П П П / В В В Н П
Статистика личных встреч: 7 +2 =2 -3 6:14
Котировки: 3.87 - 3.28 - 2.05
Матч первого круга: 0:3
Трансляция матча:
Комментаторы: Александр Шмурнов, Семен Зигаев
«Спартак» уже в статусе чемпиона отправится в Пермь, и очень сложно предсказать, как будет развиваться предстоящая игра. С одной стороны, «красно-белые» могут сыграть задорно на эмоциях, но, с другой стороны, могут расслабиться и быть морально опустошенными. Не понятно, в том числе, и чего ждать от «Амкара». Подопечные Гаджиева достаточно давно обеспечили себе спокойную концовку и, даже не выигрывая с 12 марта, продолжают оставаться в середине таблицы. В общем говоря, для прогнозов лучше этот матч не выбирать.
К тому же нет ясности относительно стартовых составов. У «Спартака» все, кроме Макеева, полностью здоровы, но не исключено, что Каррера слегка изменит список основных игроков по сравнению с прошлым туром. «Амкару» в любом случае придется сделать несколько перестановок. Коснутся они защитной линии, в которой из-за дисквалификации не окажется Конде, а также могут отнестись к центральной зоне, где сразу несколько человек имеют небольшие повреждения – Огуде, Костюков и Шаваев. И, конечно, не забудем, что еще одну игру отдохнет Йовичич, который получил двухматчевую дисквалификацию за неоправданную грубость в Ростове-на-Дону.
13 мая, 14:30, стадион "Звезда", Пермь
Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: Конде, Йовичич – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Амкар": Хомич - Идову, Зайцев, Баланович, Занев, Милькович – Гол, Гиголаев, Костюков, Комолов – Бодул
"Спартак": Ребров - Джикия, Ещенко, Таски, Комбаров – Глушаков, Фернандо, Зобнин, Попов, Промес – Зе Луиш
Последние матчи: Н Н П П П / В П В В В
Статистика личных встреч: 25 +3 =7 -15 21:48
Котировки: 3.59 - 3.21 - 2.18
Матч первого круга: 0:1
Трансляция матча:
Комментаторы: Георгий Черданцев, Роман Нагучев
В Самаре в субботу состоится большое празднование 75-летнего юбилея «Крыльев Советов». В программе мероприятий запланированы матч ветеранов, товарищеская игра между фанатами и полноценный концерт группировки «Ленинград». Но, пожалуй, мысли футболистов самарской и питерской команд сейчас больше сосредоточены не на празднике, а на выполнении их профессиональных задач.
Подопечные Скрипченко после победы в прошлом туре сохранили за собой 14-е место, но их отрыв от зоны прямого вылета в ФНЛ по-прежнему минимальный. Подопечные Луческу, подарив чемпионство «Спартаку», сильно осложнили себе борьбу за Лигу Чемпионов. Теперь они находятся позади ЦСКА и обязаны по итогам сезона набрать больше очков, чем «армейцы», ведь при равенстве преимущество будет на стороне столичного клуба из-за результатов личных встреч.
Из-за дисквалификации пропустит выезд в Самару Олег Шатов, но зато, как сообщается в различных источниках, на поле стадиона «Металлург» сможет выйдет залечивший травму Кокорин. Тем не менее, уверен, самарские болельщики ждут, что Луческу из всех футболистов предпочтет выбрать Молло и Цаллагова, за игрой которых против бывшего клуба будет очень интересно посмотреть. У «Крыльев» потери не слишком большие, но они есть – Таранов, Громов, Зуев и Гаджибеков имеют проблемы со здоровьем и вряд ли попадут в стартовый состав.
13 мая, 16:00, стадион "Металлург", Самара
Главный судья: Александр Егоров (Саранск)
Дисквалифицированы: нет – Шатов
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Крылья Советов": Лория - Ятченко, Надсон, Божин, Зотов – Мийялович, Бруно, Паскуато, Ткачев, Зинков – Корниленко
"Зенит": Лунев - Смольников, Кришито, Иванович, Жирков – Хави Гарсия, Юсупов, Жулиано, Данни, Молло – Дзюба
Последние матчи: В Н П Н В / П В В В П
Статистика личных встреч: 41 +12 =8 -21 39:63
Котировки: 4.72 - 3.56 - 1.80
Матч первого круга: 1:3
Трансляция матча:
Комментатор: Михаил Поленов
Вне всяких сомнений, борьба «Оренбурга» за сохранение прописки в Премьер-Лиге очень важна, но в субботу вечером в Черкизово все внимание будет приковано не к ней. Думаю, вы и сами знаете, кого все будут ждать. Да, Дмитрий Лоськов в свои 43 года вновь вернется на поле, и «Локомотив» активно призывает всех болельщиков не пропустить это историческое событие. Конечно, наивно было бы полагать, что легенда российского футбола отыграет весь матч, но даже ради нескольких минут стоит идти на стадион.
Впрочем, и об «Оренбурге» мы сегодня тоже скажем. Подопечные Евдокимова после победы над «Краснодаром» приблизился к спасительному 12-м месту на расстояние в 3 очка, но надо понимать, что в случае равенства с «Уралом» именно клуб из Екатеринбурга будет выше в таблице. Собственно говоря, поэтому «оренбуржцам» нужно отыгрывать 4 очка. При этом, конечно, нельзя забывать и о том, что от зоны прямого вылета в ФНЛ их отделяет всего два турнирных балла, и «Крылья» с «Арсеналом» полны решимости в любой момент обогнать «Оренбург».
13 мая, 19:30, стадион "Локомотив", Москва
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: Баринов – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Локомотив": Гильерме – В. Денисов, Михалик, Игнатьев, Кверквелия – Тарасов, И. Денисов, Миранчук, Фернандеш, Фарфан – Ари
"Оренбург": Руденко - Полуяхтов, Сиваков, Малых, Андреев – Драгун, Благо, Воробьев, Лобжанидзе, Парняков – Григорьев
Последние матчи: В Н П П Н / В В П Н В
Статистика личных встреч: 1 +0 =1 -0 1:1
Котировки: 1.89 - 3.37 - 4.46
Матч первого круга: 1:1
Трансляция матча:
Комментатор: Константин Генич
Практически перед каждым туром мы задаемся вопросом, а нужны ли «Тереку» еврокубки, но, кажется, пора уже перестать сомневаться. Своими результатами грозненский клуб явно показывает, что готов биться за четвертое место, дающее право сыграть в Лиге Европы. После трех побед подряд он приблизился к «Краснодару» на расстояние в 3 очка, и в случае если «грозненцы» с ним сравняются, они будут выше соперника за счет большего количества выигранных матчей. В этой связи предстоящая игра будет очень важной, ведь у кого брать очки если не у «Томи».
Конечно, команда Петракова уже не такая легко ранимая как в начале весны, но мастерства ей по-прежнему не всегда хватает. При этом игроки, которые могли бы привнести это качество (например, Кузнецов и Баляйкин), на данный момент травмированы и не могут помочь своим молодым партнерам. «Терек», кстати говоря, еще и в этом компоненте будет иметь преимущество, ведь в его составе под вопросом участие в матче только одного Митришева – все остальные готовы биться за Лигу Европы.
14 мая, 12:00, стадион "Труд", Томск
Главный судья: Алексей Матюнин (Москва)
Дисквалифицированы: Соболев – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Томь": Солосин - Митерев, Пульич, Попов, Сасин – Чуперка, Карымов, Пугин, Гвинейский, Большунов – Голышев
"Терек": Городов - Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Родолфо – Лебеденко, Иванов, Пирис, Кузяев – Мбенг
Последние матчи: П П Н П П / П П В В В
Статистика личных встреч: 15 +7 =2 -6 15:14
Котировки: 8.04 - 4.36 - 1.44
Матч первого круга: 0:0
Трансляция матча:
Комментаторы: Геннадий Орлов, Сергей Кривохарченко
Чисто теоретически «Уфа» еще может претендовать на попадание в Лигу Европы, но практически все понимают, что после ряда неудачных матчей ее шансы растаяли как тот самый лед. Теперь подопечные Семака могут спокойно доигрывать сезон и готовиться к следующему, что, впрочем, можно совместить с тем, чтобы вмешаться в борьбу за выживание, в которой активно участвует его нынешний соперник. «Анжи» не проигрывает уже 4 тура, но избыток ничьих не дает им подняться выше 11-го места и обезопасить себя от стыков.
Ситуация у «махачкалинцев» осложняется тем, что они не могут рассчитывать на нескольких своих нападающих. У Прудникова и у Будковского есть повреждения, которые не позволяют им играть. Впрочем, их возвращение в матче против «Уфы» не исключено. Что касается хозяев предстоящей игры, то в их составе не будет Кротова, который получил дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. Также вряд ли появится на поле Фатаи, который продолжает залечивать мышечную травму.
14 мая, 16:30, стадион "Нефтяник", Уфа
Главный судья: Евгений Турбин (Москва)
Дисквалифицированы: Кротов – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Уфа": Беленов - Никитин, Аликин, Сухов, Йокич, Карп - Пауревич, Обляков, Засеев, Стоцкий – Игбун
"Анжи": Юрченко - Мусалов, Паршивлюк, Жиров, Фибель, Тетрашвили – Хубулов, Яковлев, Кацаев, Эззатолахи – Асильдаров
Последние матчи: Н П П В П / П В Н Н Н
Статистика личных встреч: 3 +2 =1 -0 4:1
Котировки: 2.51 - 2.98 - 3.16
Матч первого круга: 1:0
Трансляция матча:
Комментатор: Павел Занозин
Неделю назад «Ростов» прервал свою сухую беспроигрышную серию и упустил шанс подняться на четвертое место, которое, еще раз напомним, дает право сыграть в Лиге Европы. Тем не менее, еще не все потеряно. Впереди домашний матч против «Рубина», в котором «ростовчане» вполне могут претендовать на победу. Все-таки не просто так они считаются одной из лучших команд по игре на своем поле и наглядно это подтверждают статистикой, которая на данный момент насчитала подряд 30 игр без поражений и 7 игр без пропущенных мячей.
«Казанцы», правда, тоже в последнее время перестали быть мальчиками для битья. Победы над «Локомотивом» и «Уфой» позволили «Рубину» воспрять духом и официально обезопасить себя от стыковых матчей. Как ни странно, но отсутствие Сонга, Лестьенна и Жонатаса не сделало ситуацию еще хуже, а наоборот исправило ее. Эти трое футболистов, судя по всему, вновь не смогут сыграть, а потому, возможно, команда Грасии одержит еще одну победу. У «Ростова» сложности с составом оказывают исключительно негативное влияние. В этот раз из-за дисквалификации пропустит игру Байрамян, а также под вопросом участие в матче имеющих повреждения Симича, Мевли, Препелицэ и Бухарова.
14 мая, 19:00, стадион "Олимп-2", Ростов-на-Дону
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: Байрамян – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Ростов": Медведев – Калачев, Кудряшов, Гацкан, Навас, Киреев – Препелицэ, Нобоа, Ерохин – Полоз, Азмун
"Рубин": Рыжиков - Набиуллин, Санчес, Камболов, Кузьмин - Цакташ, М’Вила, Жемалетдинов, Ткачук, Рочина - Канунников
Последние матчи: Н В В В П / П Н П В В
Статистика личных встреч: 25 +6 =8 -11 21:33
Котировки: 1.69 - 3.54 - 5.74
Матч первого круга: 0:0
Трансляция матча:
Комментатор: Дмитрий Жичкин
Иван Долинин, Rusfootball.info
ЦСКА – "Арсенал"
28-й тур стартует в Москве матчем между командами, занимающими в турнирной таблице вторую строчку сверху и вторую строчку снизу. ЦСКА лишился шансов на чемпионство, но по-прежнему имеет хорошую возможность выиграть борьбу за Лигу Чемпионов. Думается, что «Арсенал» для «армейцев» сейчас один из самых подходящих соперников. Во-первых, тульский клуб хуже всех играет на выезде – ни одной победы и лишь 5 забитых мячей. Во-вторых, в истории противостояния с «канонирами» значатся исключительно победы столичной команды.
У ЦСКА ожидается возвращение в стартовый состав отбывшего дисквалификацию Тошича, который, вполне вероятно, вновь займет место на левом фланге ближе к защитной линии. Под вопросом участие в матче Алексея Березуцкого и Алана Дзагоева, которые имеют небольшие повреждения. У «Арсенала» в заявке абсолютно точно не будет Муссы Думбия – у него перебор желтых карточек, а также маловероятно попадание в основу Гиа Григалавы.
12 мая, 19:30, стадион "ВЭБ Арена", Москва
Главный судья: Владимир Сельдяков (Балашиха)
Дисквалифицированы: нет – Думбия
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
ЦСКА: Акинфеев - Тошич, Березуцкий В., Игнашевич, Васин, Фернандес – Натхо, Вернблум, Чалов, Головин – Витиньо
"Арсенал": Габулов - Сунзу, Комбаров, Вергара, Беляев – Максимов, Бурчану, Александров, Бурмистров, Горбатенко – Расич
Последние матчи: Н В В П В / П П В П В
Статистика личных встреч: 3 +3 =0 -0 7:2
Котировки: 1.20 - 6.70 - 15.00
Матч первого круга: 1:0
Трансляция матча:
Комментатор: Михаил Моссаковский
"Урал" – "Краснодар"
После четырех подряд поражений уже было почуявший запах беззаботной жизни «Урал» оказался втянут в борьбу за выживание. На данный момент от зоны стыковых матчей его отделяет 3 очка, и, как вы понимаете, за 3 оставшихся тура конкуренты могут запросто отыграть этот отрыв. Впрочем, теоретические расчеты говорят о том, что в случае победы над «Краснодаром» шансы «шмелей» остаться как минимум на 12-м месте по итогам сезона значительно возрастут. Впрочем, «быки» сами наделены серьезной мотивацией в виде борьбы за Лигу Европы, а потому, очевидно, не будут дарить сопернику столь необходимые очки.
Интересно, что из-за перебора желтых карточек встречу пропустит главный бомбардир «Краснодара» Федор Смолов. Мы помним, что именно в «Урале» началось его возрождение как отличного футболиста, и было бы очень любопытно посмотреть на его игру против своей бывшей команды. Но что поделать – дисквалификация есть дисквалификация. Другие потери в составе гостей касаются травмированных. Крицюк и Окриашвили, похоже, не сыграют до конца сезона, а Шишкин и Мамаев хоть и имеют шансы успеть залечить травмы, но вряд ли всерьез стоит ожидать их появления на поле. У «Урала» по-прежнему пропускает матчи из-за повреждения капитан команды Фидлер, но все остальные должны быть готовы к игре.
13 мая, 12:00, стадион "СКБ-Банк Арена", Екатеринбург
Главный судья: Алексей Николаев (Москва)
Дисквалифицированы: нет – Смолов
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Урал": Заболотный - Табидзе, Данцев, Балажиц, Кулаков – Емельянов, Димитров, Бикфалви, Лунгу – Ильин, Павлюченко
"Краснодар": Синицын - Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров – Жигулев, Газинский, Каборе, Классон, Подберезкин – Вандерсон
Последние матчи: В П П П П / В В В Н П
Статистика личных встреч: 7 +2 =2 -3 6:14
Котировки: 3.87 - 3.28 - 2.05
Матч первого круга: 0:3
Трансляция матча:
Комментаторы: Александр Шмурнов, Семен Зигаев
"Амкар" – "Спартак"
«Спартак» уже в статусе чемпиона отправится в Пермь, и очень сложно предсказать, как будет развиваться предстоящая игра. С одной стороны, «красно-белые» могут сыграть задорно на эмоциях, но, с другой стороны, могут расслабиться и быть морально опустошенными. Не понятно, в том числе, и чего ждать от «Амкара». Подопечные Гаджиева достаточно давно обеспечили себе спокойную концовку и, даже не выигрывая с 12 марта, продолжают оставаться в середине таблицы. В общем говоря, для прогнозов лучше этот матч не выбирать.
К тому же нет ясности относительно стартовых составов. У «Спартака» все, кроме Макеева, полностью здоровы, но не исключено, что Каррера слегка изменит список основных игроков по сравнению с прошлым туром. «Амкару» в любом случае придется сделать несколько перестановок. Коснутся они защитной линии, в которой из-за дисквалификации не окажется Конде, а также могут отнестись к центральной зоне, где сразу несколько человек имеют небольшие повреждения – Огуде, Костюков и Шаваев. И, конечно, не забудем, что еще одну игру отдохнет Йовичич, который получил двухматчевую дисквалификацию за неоправданную грубость в Ростове-на-Дону.
13 мая, 14:30, стадион "Звезда", Пермь
Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: Конде, Йовичич – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Амкар": Хомич - Идову, Зайцев, Баланович, Занев, Милькович – Гол, Гиголаев, Костюков, Комолов – Бодул
"Спартак": Ребров - Джикия, Ещенко, Таски, Комбаров – Глушаков, Фернандо, Зобнин, Попов, Промес – Зе Луиш
Последние матчи: Н Н П П П / В П В В В
Статистика личных встреч: 25 +3 =7 -15 21:48
Котировки: 3.59 - 3.21 - 2.18
Матч первого круга: 0:1
Трансляция матча:
Комментаторы: Георгий Черданцев, Роман Нагучев
"Крылья Советов" - "Зенит"
В Самаре в субботу состоится большое празднование 75-летнего юбилея «Крыльев Советов». В программе мероприятий запланированы матч ветеранов, товарищеская игра между фанатами и полноценный концерт группировки «Ленинград». Но, пожалуй, мысли футболистов самарской и питерской команд сейчас больше сосредоточены не на празднике, а на выполнении их профессиональных задач.
Подопечные Скрипченко после победы в прошлом туре сохранили за собой 14-е место, но их отрыв от зоны прямого вылета в ФНЛ по-прежнему минимальный. Подопечные Луческу, подарив чемпионство «Спартаку», сильно осложнили себе борьбу за Лигу Чемпионов. Теперь они находятся позади ЦСКА и обязаны по итогам сезона набрать больше очков, чем «армейцы», ведь при равенстве преимущество будет на стороне столичного клуба из-за результатов личных встреч.
Из-за дисквалификации пропустит выезд в Самару Олег Шатов, но зато, как сообщается в различных источниках, на поле стадиона «Металлург» сможет выйдет залечивший травму Кокорин. Тем не менее, уверен, самарские болельщики ждут, что Луческу из всех футболистов предпочтет выбрать Молло и Цаллагова, за игрой которых против бывшего клуба будет очень интересно посмотреть. У «Крыльев» потери не слишком большие, но они есть – Таранов, Громов, Зуев и Гаджибеков имеют проблемы со здоровьем и вряд ли попадут в стартовый состав.
13 мая, 16:00, стадион "Металлург", Самара
Главный судья: Александр Егоров (Саранск)
Дисквалифицированы: нет – Шатов
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Крылья Советов": Лория - Ятченко, Надсон, Божин, Зотов – Мийялович, Бруно, Паскуато, Ткачев, Зинков – Корниленко
"Зенит": Лунев - Смольников, Кришито, Иванович, Жирков – Хави Гарсия, Юсупов, Жулиано, Данни, Молло – Дзюба
Последние матчи: В Н П Н В / П В В В П
Статистика личных встреч: 41 +12 =8 -21 39:63
Котировки: 4.72 - 3.56 - 1.80
Матч первого круга: 1:3
Трансляция матча:
Комментатор: Михаил Поленов
"Локомотив" – "Оренбург"
Вне всяких сомнений, борьба «Оренбурга» за сохранение прописки в Премьер-Лиге очень важна, но в субботу вечером в Черкизово все внимание будет приковано не к ней. Думаю, вы и сами знаете, кого все будут ждать. Да, Дмитрий Лоськов в свои 43 года вновь вернется на поле, и «Локомотив» активно призывает всех болельщиков не пропустить это историческое событие. Конечно, наивно было бы полагать, что легенда российского футбола отыграет весь матч, но даже ради нескольких минут стоит идти на стадион.
Впрочем, и об «Оренбурге» мы сегодня тоже скажем. Подопечные Евдокимова после победы над «Краснодаром» приблизился к спасительному 12-м месту на расстояние в 3 очка, но надо понимать, что в случае равенства с «Уралом» именно клуб из Екатеринбурга будет выше в таблице. Собственно говоря, поэтому «оренбуржцам» нужно отыгрывать 4 очка. При этом, конечно, нельзя забывать и о том, что от зоны прямого вылета в ФНЛ их отделяет всего два турнирных балла, и «Крылья» с «Арсеналом» полны решимости в любой момент обогнать «Оренбург».
13 мая, 19:30, стадион "Локомотив", Москва
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: Баринов – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Локомотив": Гильерме – В. Денисов, Михалик, Игнатьев, Кверквелия – Тарасов, И. Денисов, Миранчук, Фернандеш, Фарфан – Ари
"Оренбург": Руденко - Полуяхтов, Сиваков, Малых, Андреев – Драгун, Благо, Воробьев, Лобжанидзе, Парняков – Григорьев
Последние матчи: В Н П П Н / В В П Н В
Статистика личных встреч: 1 +0 =1 -0 1:1
Котировки: 1.89 - 3.37 - 4.46
Матч первого круга: 1:1
Трансляция матча:
Комментатор: Константин Генич
"Томь" – "Терек"
Практически перед каждым туром мы задаемся вопросом, а нужны ли «Тереку» еврокубки, но, кажется, пора уже перестать сомневаться. Своими результатами грозненский клуб явно показывает, что готов биться за четвертое место, дающее право сыграть в Лиге Европы. После трех побед подряд он приблизился к «Краснодару» на расстояние в 3 очка, и в случае если «грозненцы» с ним сравняются, они будут выше соперника за счет большего количества выигранных матчей. В этой связи предстоящая игра будет очень важной, ведь у кого брать очки если не у «Томи».
Конечно, команда Петракова уже не такая легко ранимая как в начале весны, но мастерства ей по-прежнему не всегда хватает. При этом игроки, которые могли бы привнести это качество (например, Кузнецов и Баляйкин), на данный момент травмированы и не могут помочь своим молодым партнерам. «Терек», кстати говоря, еще и в этом компоненте будет иметь преимущество, ведь в его составе под вопросом участие в матче только одного Митришева – все остальные готовы биться за Лигу Европы.
14 мая, 12:00, стадион "Труд", Томск
Главный судья: Алексей Матюнин (Москва)
Дисквалифицированы: Соболев – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Томь": Солосин - Митерев, Пульич, Попов, Сасин – Чуперка, Карымов, Пугин, Гвинейский, Большунов – Голышев
"Терек": Городов - Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Родолфо – Лебеденко, Иванов, Пирис, Кузяев – Мбенг
Последние матчи: П П Н П П / П П В В В
Статистика личных встреч: 15 +7 =2 -6 15:14
Котировки: 8.04 - 4.36 - 1.44
Матч первого круга: 0:0
Трансляция матча:
Комментаторы: Геннадий Орлов, Сергей Кривохарченко
"Уфа" – "Анжи"
Чисто теоретически «Уфа» еще может претендовать на попадание в Лигу Европы, но практически все понимают, что после ряда неудачных матчей ее шансы растаяли как тот самый лед. Теперь подопечные Семака могут спокойно доигрывать сезон и готовиться к следующему, что, впрочем, можно совместить с тем, чтобы вмешаться в борьбу за выживание, в которой активно участвует его нынешний соперник. «Анжи» не проигрывает уже 4 тура, но избыток ничьих не дает им подняться выше 11-го места и обезопасить себя от стыков.
Ситуация у «махачкалинцев» осложняется тем, что они не могут рассчитывать на нескольких своих нападающих. У Прудникова и у Будковского есть повреждения, которые не позволяют им играть. Впрочем, их возвращение в матче против «Уфы» не исключено. Что касается хозяев предстоящей игры, то в их составе не будет Кротова, который получил дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. Также вряд ли появится на поле Фатаи, который продолжает залечивать мышечную травму.
14 мая, 16:30, стадион "Нефтяник", Уфа
Главный судья: Евгений Турбин (Москва)
Дисквалифицированы: Кротов – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Уфа": Беленов - Никитин, Аликин, Сухов, Йокич, Карп - Пауревич, Обляков, Засеев, Стоцкий – Игбун
"Анжи": Юрченко - Мусалов, Паршивлюк, Жиров, Фибель, Тетрашвили – Хубулов, Яковлев, Кацаев, Эззатолахи – Асильдаров
Последние матчи: Н П П В П / П В Н Н Н
Статистика личных встреч: 3 +2 =1 -0 4:1
Котировки: 2.51 - 2.98 - 3.16
Матч первого круга: 1:0
Трансляция матча:
Комментатор: Павел Занозин
"Ростов" - "Рубин"
Неделю назад «Ростов» прервал свою сухую беспроигрышную серию и упустил шанс подняться на четвертое место, которое, еще раз напомним, дает право сыграть в Лиге Европы. Тем не менее, еще не все потеряно. Впереди домашний матч против «Рубина», в котором «ростовчане» вполне могут претендовать на победу. Все-таки не просто так они считаются одной из лучших команд по игре на своем поле и наглядно это подтверждают статистикой, которая на данный момент насчитала подряд 30 игр без поражений и 7 игр без пропущенных мячей.
«Казанцы», правда, тоже в последнее время перестали быть мальчиками для битья. Победы над «Локомотивом» и «Уфой» позволили «Рубину» воспрять духом и официально обезопасить себя от стыковых матчей. Как ни странно, но отсутствие Сонга, Лестьенна и Жонатаса не сделало ситуацию еще хуже, а наоборот исправило ее. Эти трое футболистов, судя по всему, вновь не смогут сыграть, а потому, возможно, команда Грасии одержит еще одну победу. У «Ростова» сложности с составом оказывают исключительно негативное влияние. В этот раз из-за дисквалификации пропустит игру Байрамян, а также под вопросом участие в матче имеющих повреждения Симича, Мевли, Препелицэ и Бухарова.
14 мая, 19:00, стадион "Олимп-2", Ростов-на-Дону
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: Байрамян – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Ростов": Медведев – Калачев, Кудряшов, Гацкан, Навас, Киреев – Препелицэ, Нобоа, Ерохин – Полоз, Азмун
"Рубин": Рыжиков - Набиуллин, Санчес, Камболов, Кузьмин - Цакташ, М’Вила, Жемалетдинов, Ткачук, Рочина - Канунников
Последние матчи: Н В В В П / П Н П В В
Статистика личных встреч: 25 +6 =8 -11 21:33
Котировки: 1.69 - 3.54 - 5.74
Матч первого круга: 0:0
Трансляция матча:
Комментатор: Дмитрий Жичкин
Иван Долинин, Rusfootball.info
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