Лоськов возвращается, "Ленинград" едет на юбилей "Крыльев", а "Спартак" сыграет в статусе чемпиона. Превью 28-го тура РФПЛ

ЦСКА – "Арсенал"

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Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

ЦСКА:

"Арсенал":

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"Урал" – "Краснодар"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Урал":

"Краснодар":

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

Комментаторы:

"Амкар" – "Спартак"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Амкар":

"Спартак":

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

Комментаторы:

"Крылья Советов" - "Зенит"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Крылья Советов":

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Статистика личных встреч:

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Матч первого круга:

Трансляция матча:

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"Локомотив" – "Оренбург"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Локомотив":

"Оренбург":

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

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"Томь" – "Терек"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Томь":

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

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"Уфа" – "Анжи"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Уфа":

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

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"Ростов" - "Рубин"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Ростов":

"Рубин":

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

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