Неймар: если Унсуэ останется в "Барселоне", я уйду

Нападающий "Барселоны" Неймар заявил о том, что не хочет работать в одном клубе с помощником главного тренера сине-гранатовых Хуаном Карлосом Унсуэ, передает El Mundo Deportivo.



"Если Унсуэ останется в клубе, я уйду", – сказал Неймар.



Футболист и тренер поссорились на одной из тренировок из-за того, что бразилец остался недоволен замечанием, сделанным в его адрес.



Напомним, главный тренер Луис Энрике покинет свой пост в конце сезона, его место может занят Унсуэ.

