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Неймар: если Унсуэ останется в "Барселоне", я уйду

Нападающий "Барселоны" Неймар заявил о том, что не хочет работать в одном клубе с помощником главного тренера сине-гранатовых Хуаном Карлосом Унсуэ, передает El Mundo Deportivo.

"Если Унсуэ останется в клубе, я уйду", – сказал Неймар.

Футболист и тренер поссорились на одной из тренировок из-за того, что бразилец остался недоволен замечанием, сделанным в его адрес.

Напомним, главный тренер Луис Энрике покинет свой пост в конце сезона, его место может занят Унсуэ.
Теги: Неймар Барселона
Сегодня, 10:59
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(1)
№2 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 11:24) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
А что в контракте уже прописывается пункт "Хочу / не хочу"? Интересно что они не поделили - сумочки Луис Вуитон одинаковые у обоих чтоль?
Регистрация: 23.03.2016
№1 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 11:04) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да уж...Сплошная нежность


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
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