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Сборная России планирует открытую тренировку перед КК-2017 на стадионе ЦСКА

Сборная России может провести открытую тренировку на домашнем стадионе ЦСКА в Москве 14 июня, информирует ТАСС.

"Предварительно открытая тренировка в преддверии Кубка Конфедераций намечена на 14 июня на стадионе ЦСКА", – сообщил источник, близкий к ситуации.
Теги: Сборная России
Сегодня, 11:45
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