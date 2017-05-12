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Хавьер Грасия: понимаю, что Бердыев долго руководил "Рубином", но мы хотим выиграть третий матч подряд

Главный тренер "Рубина" Хавьер Грасия ответил на вопросы по поводу предстоящего матча 28-го тура чемпионата России против "Ростова".

– Хавьер, матч первого круга с "Ростовом" закончился нулевой ничьей. Ближайший матч будет похожим?

– Характер матча зависит от двух команд и если посмотреть последние матчи "Ростова", то в этих играх разница небольшая и всегда ведется борьба. Мы постараемся справиться с сильными сторонами "Ростова".

– Для казанцев матч против команды Бердыева будет особенным.

– Да, я это знаю.

– Для вас это дополнительная мотивация?

– Я понимаю, что Бердыев долго руководил "Рубином", но для меня основная мотивация – выиграть третий матч подряд. Я понимаю этот ажиотаж, но основная мотивация не в этом. Если для кого-то после этой победы будет особенно рад, то хорошо. Сейчас мы сконцентрированы на нашем сопернике и наша задача – финишировать в таблице как можно выше.

– Что поменялось в команде после двух побед подряд?

– Это придало спокойствие. Мы постараемся порадовать болельщиков и завершить сезона на мажорной ноте.

– Вам лично стало легче?

– Спасибо, что беспокоитесь. Я всегда выкладываюсь на сто процентов и в этом моя совесть чиста. Мне бы очень хотелось, чтобы мы закончили сезон с хорошими результатами, – цитирует Грасию "Бизнес Онлайн".
Теги: Грасия Рубин
Сегодня, 11:58
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№1 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 12:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Мы постараемся справиться с сильными сторонами "Ростова".
Не буду ванговать,но Ростов играет дома,ему нужна ЛЕ,дай бог татарам ничью зацепить.
Регистрация: 8.05.2017
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