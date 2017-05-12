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Хавьер Грасия: понимаю, что Бердыев долго руководил "Рубином", но мы хотим выиграть третий матч подряд
Главный тренер "Рубина" Хавьер Грасия ответил на вопросы по поводу предстоящего матча 28-го тура чемпионата России против "Ростова".
– Хавьер, матч первого круга с "Ростовом" закончился нулевой ничьей. Ближайший матч будет похожим?
– Характер матча зависит от двух команд и если посмотреть последние матчи "Ростова", то в этих играх разница небольшая и всегда ведется борьба. Мы постараемся справиться с сильными сторонами "Ростова".
– Для казанцев матч против команды Бердыева будет особенным.
– Да, я это знаю.
– Для вас это дополнительная мотивация?
– Я понимаю, что Бердыев долго руководил "Рубином", но для меня основная мотивация – выиграть третий матч подряд. Я понимаю этот ажиотаж, но основная мотивация не в этом. Если для кого-то после этой победы будет особенно рад, то хорошо. Сейчас мы сконцентрированы на нашем сопернике и наша задача – финишировать в таблице как можно выше.
– Что поменялось в команде после двух побед подряд?
– Это придало спокойствие. Мы постараемся порадовать болельщиков и завершить сезона на мажорной ноте.
– Вам лично стало легче?
– Спасибо, что беспокоитесь. Я всегда выкладываюсь на сто процентов и в этом моя совесть чиста. Мне бы очень хотелось, чтобы мы закончили сезон с хорошими результатами, – цитирует Грасию "Бизнес Онлайн".
– Хавьер, матч первого круга с "Ростовом" закончился нулевой ничьей. Ближайший матч будет похожим?
– Характер матча зависит от двух команд и если посмотреть последние матчи "Ростова", то в этих играх разница небольшая и всегда ведется борьба. Мы постараемся справиться с сильными сторонами "Ростова".
– Для казанцев матч против команды Бердыева будет особенным.
– Да, я это знаю.
– Для вас это дополнительная мотивация?
– Я понимаю, что Бердыев долго руководил "Рубином", но для меня основная мотивация – выиграть третий матч подряд. Я понимаю этот ажиотаж, но основная мотивация не в этом. Если для кого-то после этой победы будет особенно рад, то хорошо. Сейчас мы сконцентрированы на нашем сопернике и наша задача – финишировать в таблице как можно выше.
– Что поменялось в команде после двух побед подряд?
– Это придало спокойствие. Мы постараемся порадовать болельщиков и завершить сезона на мажорной ноте.
– Вам лично стало легче?
– Спасибо, что беспокоитесь. Я всегда выкладываюсь на сто процентов и в этом моя совесть чиста. Мне бы очень хотелось, чтобы мы закончили сезон с хорошими результатами, – цитирует Грасию "Бизнес Онлайн".
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