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Алан Дзагоев: лучше бы я тоже упал лицом в грязь, но поехал на Евро-2016

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев вспомнил о чемпионате Европы 2012 года, а также пожалел, что из-за травмы не смог поехать на Евро-2016.

"Недавно разговаривали об этом с Васей Березуцким. Команда у нас тогда была хорошая, и играли мы неплохо. Все три матча мы были на голову выше соперника, но этого оказалось недостаточно.

Чех – наверное, самый крутой вратарь в моем личном рейтинге, которому я забивал. Пропуск Евро-2016? Лучше бы я тоже упал лицом в грязь, но поехал бы на Евро, набрался бы опыта", - передает слова Дзагоева "Матч ТВ".
Теги: Дзагоев Сборная России
Сегодня, 12:21
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