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Сергей Прядкин: "Тосно" должен проводить домашние матчи там, где зарегистрирован

"Тосно" сможет проводить домашние матчи премьер-лиги только в том регионе, в котором зарегистрирован, сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

"Тосно", занявший второе место в первенстве ФНЛ, проводил домашние матчи сезона-2016/17 на стадионе "Электрон" в Великом Новгороде.

"В РФПЛ клуб должен играть там, где зарегистрирован. Выход для "Тосно" один - играть в своем регионе, искать там соответствующую арену. А смена места регистрации и юридического лица - это очень длительная процедура.

Мы и Российский футбольный союз будем встречаться с руководством "Тосно" на следующей неделе, будем все обсуждать. В лигу пришло письмо о том, что отдел лицензирования РФС начал лицензирование "Тосно".

Регламенты у ФНЛ и РФПЛ разные. Посмотрим, что "Тосно" предложит с точки зрения соответствиям критериям РФПЛ", - цитирует Прядкина ТАСС.
Теги: Тосно Прядкин
Сегодня, 12:47
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№2 Написал: нетрал (Сегодня, 13:05) #
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online

Цитата: winter
Зато в Новгороде болельщики ходят на игры

и болеют за москвичей?
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: winter Великий Новгород (Сегодня, 12:57) #
  • -1
  •  (1)

Зато в Новгороде болельщики ходят на игры
Регистрация: 14.04.2016
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