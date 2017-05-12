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Андрей Бутенко: разговоры о переводе Карасева в ФНЛ – на уровне слухов

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал информацию о том, что арбитра Сергея Карасева могут перевести в ФНЛ.

"Не могу сказать, насколько велика вероятность того, что Сергея Карасева понизят в ранге. Об этом должен говорить или департамент судейства, или КДК.

Департамент, согласно определенным документам, принимает решение, кого куда перевести или оставить. Пока официальной информации не было, а значит, все эти разговоры – на уровне слухов.

Я не имею права давать оценку судейству Карасева в РФПЛ, хотя в программе "Свисток" дал свой комментарий по его работе. В еврокубках он отработал шикарно – достойно, уверенно. Все решения принимались правильно и безошибочно", - цитирует Бутенко "Чемпионат".
Теги: Бутенко Карасев
Сегодня, 12:50
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№2 Написал: Cheese1156 Москва (Сегодня, 13:23) #
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online
Болеет за:
«Ювентус»
А тогда деньги сосать откуда, конечно, не отдаст!!
Регистрация: 17.03.2017
№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 13:00) #
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  •  (3)
online

Конечно, Гнидер его не отдаст, лучше палец режьте!


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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