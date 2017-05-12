Дарко Бодул - лучший игрок "Амкара" в апреле

Болельщики "Амкар" проголосовали за лучшего игрока команды в апреле. Им стал австрийский нападающий Дарко Бодул, сообщает официальный сайт пермской команды.



Бодул в апреле принял участие в пяти матчах "Амкара", оформил дубль в игре с "Локомотивом" (3:3) и забил гол в ворота "Уфы" (1:1).



За нападающего проголосовали 52,4% респондентов. Второе место занял Роланд Гиголаев (13,2%), третье – Януш Гол (8,7%).