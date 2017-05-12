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Полиция нашла улики у подозреваемого по делу о взрыве в Дортмунде

В Германии следователи нашли у мужчины, предположительно устроившего взрывы у автобуса с футболистами дортмундской "Боруссии", новые улики, говорящие о его причастности к содеянному, передает "Газета.ru" со ссылкой на "Шпигель- онлайн".

У 28-летнего Сергея В. были обнаружены заметки на русском и немецких языках, которые содержат обрывочные сведения о месте, где произошли взрывы, и в которых упоминается информация о радиочастотах, подходящих для дистанционного приведения в действие взрывных устройств. По данным графологической экспертизы, заметки были сделаны подозреваемым собственноручно.

Ранее сообщалось, что согласно версии следователей, мотивом преступления, которое правоохранительные органы изначально квалифицировали как теракт, была жажда наживы. Полиция установила, что Сергей перед совершением нападения купил через интернет опцион на 15 тыс. акций клуба, потратив на это €78 тыс. В случае значительного падения стоимости акций он мог таким образом заработать до €4 млн.
Теги: Боруссия Д
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