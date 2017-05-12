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ЦСКА получил лицензию РФС и УЕФА

По итогам заседания комиссии Российского футбольного союза по лицензированию московский ЦСКА получил лицензию для участия в соревнованиях под эгидой РФС и УЕФА в сезоне-2017/18.

Напомним, после 27 туров подопечные Виктора Гончаренко идет на втором месте в таблице премьер-лиги, продолжая борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов.

ЦСКА
Теги: ЦСКА
Сегодня, 13:41
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