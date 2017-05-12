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Молодежка "Спартака" разгромила "Амкар" и приблизилась к ЦСКА

В матче 28-го тура молодежного первенства России "Амкар" крупно уступил "Спартаку".

Молодежное первенство. 28 тур

"Амкар" - "Спартак" - 0:4

Голы: Ломовицкий, 32, Петрунин, 49, Бабаев, 61, Рассказов, 86

"Амкар": Вамбольт, Тарасов (Бурков, 59), Гусейнов, Мосунов, Аушев (Кондрашов, 65), Вазитдинов, Мищенко, Филиппов, Разделкин (Парамонов, 61), Трунин, Гооге

"Спартак": Терешкин (Аверкиев, 46), Красильниченко, Мамин, Петрунин, Рассказов, Володкин, Горовых (Пацев, 71), Ломовицкий, Никулин, Бабаев, Самбу.
Теги: Спартак Амкар
Сегодня, 13:56
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№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 13:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кстати, удивительный факт: красно-белые сегодня играли в красно-чёрной форме, а красно-чёрные - наоборот, в красно-белой. Забавно.
Регистрация: 2.08.2013
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