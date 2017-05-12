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Агент: из России никто к нам по Рыбусю не обращался

Мариуш Пекарски, агент хавбека "Лиона" Мацея Рыбуся опроверг информацию об интересе ЦСКА к его клиенту.

"Из ЦСКА ко мне никто не обращался, поэтому об интересе к Рыбусю сам узнал из газет. Накануне я разговаривал с руководством "Лиона", им в клубе довольны, они знают потенциал игрока. Но сам футболист, хоть и счастлив во Франции, хочет получать больше игровой практики.

На данный момент много европейских клубов интересуются Рыбусем, но пока рано говорить о том, где в итоге окажется игрок. Не исключено, что полузащитник останется в "Лионе". Но конкретика будет только после окончания чемпионата Франции, тогда мы встретимся с Мацеем и все обговорим.

Интерес из России? Никто не обращался ко мне, только команды из Европы", - цитирует агента ТАСС.
Теги: Рыбус ЦСКА
Сегодня, 13:59
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