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Гиоане: Луческу не закончит, на минорной ноте он не будет уходить

Экс-хавбек киевского "Динамо" и сборной Румынии Тибериу Гиоане считает, что главный тренер "Зенита" Мирча Луческу не покинет команду по окончании сезона.

"Он не закончит. Луческу не может без этого. Венгер сказал то же самое? Они с Луческу – одно поколение. Таким был и Валерий Васильевич (Лобановский. - Прим.). Думаю, если бы не умер – то тренировал бы дальше, сто процентов!

Поэтому это не последний сезон Луческу. Даже если он уйдет из "Зенита", то не закончит. Тем более этот сезон, как вы сказали, уже проигран. А Мистер на минорной ноте не будет уходить. Он захочет победить, и я уверен – ему это удастся", - цитирует Гиоане "Чемпионат" со ссылкой на украинские СМИ.
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 14:47
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№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 15:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну так это жеж прекрасно laughing
Регистрация: 22.09.2007
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