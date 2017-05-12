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Гендиректор "Амкара": постараемся обыграть "Спартак", поздравим его с чемпионством

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин уверен, что на игре со "Спартаком" в Перми будет аншлаг.

"Мы все команды встречаем гостеприимно. Поздравим "Спартак" с чемпионством и постараемся его обыграть.

Что касается болельщиков, на самом деле на такие команды их стимулировать не надо. Уверен, будет аншлаг", – цитирует Резвухина ТАСС.
Теги: Амкар Спартак
Сегодня, 14:55
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