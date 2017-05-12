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Молодежная команда "Локомотива" обыграла "Оренбург"

"Локомотив" дома переиграл "Оренбург" в матче 28-го тура первенства России среди молодежных команд.

Молодежное первенство. 28 тур

"Локомотив" - "Оренбург" - 2:1

Голы: Тугарев, 27, Кукушкин, 28, Галаджан, 32

"Локомотив": Лобанцев, Поярков, Лапшов, Самохвалов, Рахмонов, Галанин, Дорофеев, Куликов, Рыбчинский, Галаджан, Тугарев.

"Оренбург": Кеняйкин, Иванов, Кайков, Криворучко, Хайбуллин, Померко, Митренко, Макаров, Козлов, Рудаков, Кукушкин.
Теги: Локомотив Оренбург
Сегодня, 14:57
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