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Кержаков и Кокорин отправились с "Зенитом" в Самару

"Зенит" в пятницу отправился в Самару на матч 28-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов".

В делегацию включены 23 футболиста: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Максим Рудаков, Александр Анюков, Игорь Смольников, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиано, Данни, Йоан Молло, Роберт Мак, Александр Кокорин, Лука Джорджевич, Александр Кержаков, Артем Дзюба.

Игра с "Крыльями" пройдет в субботу 13 мая.
Теги: Зенит
Сегодня, 15:26
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(1)
№6 Написал: Hitman (Сегодня, 16:33) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sidhe
Не... Не попадут. Ни один ни другой - они же косоглазые оба!

они нет,а вот Мудищев может попасть smile
Регистрация: 20.04.2017
№5 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:29) #
  • -1
  •  (1)
online

Не... Не попадут. Ни один ни другой - они же косоглазые оба!


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№4 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 16:02) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
я так понимаю опять у на с ЛЕ worried
Регистрация: 21.07.2011
№3 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 15:58) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Asstor
И каковы у "делегации" планы?

Послушать Шнура и Ленинград


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 15:44) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Asstor
И каковы у "делегации" планы?

если кокорин поехал, то только поражение
Регистрация: 17.05.2013
№1 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 15:31) #
  • +1
  •  (1)

И каковы у "делегации" планы?
Регистрация: 24.10.2012
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