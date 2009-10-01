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13:41
ЦСКА получил лицензию РФС и УЕФА (2)
ЦСКА получил лицензию РФС и УЕФА (2)
11:58
Хавьер Грасия: понимаю, что Бердыев долго руководил "Рубином", но мы хотим выиграть третий матч подряд (1)
Хавьер Грасия: понимаю, что Бердыев долго руководил "Рубином", но мы хотим выиграть третий матч подряд (1)
11:00
Лоськов возвращается, "Ленинград" едет на юбилей "Крыльев", а "Спартак" сыграет в статусе чемпиона. Превью 28-го тура РФПЛ (2)
Лоськов возвращается, "Ленинград" едет на юбилей "Крыльев", а "Спартак" сыграет в статусе чемпиона. Превью 28-го тура РФПЛ (2)
05:50
Сергея Карасева переведут в ФНЛ? (4)
Сергея Карасева переведут в ФНЛ? (4)
00:11
Сначала тебя выбивает из Лиги Чемпионов "Ростов", а затем ты выходишь в финал Лиги Европы. "Аяксу" остался один шаг до титула (5)
Сначала тебя выбивает из Лиги Чемпионов "Ростов", а затем ты выходишь в финал Лиги Европы. "Аяксу" остался один шаг до титула (5)
Кержаков и Кокорин отправились с "Зенитом" в Самару
"Зенит" в пятницу отправился в Самару на матч 28-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов".
В делегацию включены 23 футболиста: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Максим Рудаков, Александр Анюков, Игорь Смольников, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиано, Данни, Йоан Молло, Роберт Мак, Александр Кокорин, Лука Джорджевич, Александр Кержаков, Артем Дзюба.
Игра с "Крыльями" пройдет в субботу 13 мая.
В делегацию включены 23 футболиста: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Максим Рудаков, Александр Анюков, Игорь Смольников, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиано, Данни, Йоан Молло, Роберт Мак, Александр Кокорин, Лука Джорджевич, Александр Кержаков, Артем Дзюба.
Игра с "Крыльями" пройдет в субботу 13 мая.
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