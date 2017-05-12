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Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата Испании в апреле

Форвард "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком первенства Испании в апреле, информирует официальный сайт турнира.

В минувшем месяце аргентинец принял участие в шести матчах сине-гранатовых в испанском чемпионате и поразил ворота соперников восемь раз.



Газета.ru
Теги: Месси
Сегодня, 15:36
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