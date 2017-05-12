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Финал Лиги Европы будут судить словенцы во главе с Дамиром Скомина

Словенский судья Дамир Скомина назначен на финал Лиги Европы между "Аяксом" и "Манчестер Юнайтед", передает официальный сайт УЕФА. Напомним, игра состоится 24 мая на "Френдс Арене" в Стокгольме.

Помощниками Скомины будут Юре Прапротник и Роберт Вукан. Четвёртый арбитр - Джанлука Рокки (Италия), дополнительные помощники арбитра: Матей Юг и Славко Винчич из Словении.
Сегодня, 15:51
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