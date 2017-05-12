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Эндрю Кэрролл пропустит матч с "Ливерпулем"

Нападающий "Вест Хэма" Эндрю Кэрролл не поможет своей команде в матче 37-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля".

"Кэрролл не сыграет с "Ливерпулем". У него ещё наблюдаются проблемы с пахом. Ничего серьезного, но матч он пропустит", - сказал главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич, которого цитирует официальный сайт клуба.
Теги: Вест Хэм Ливерпуль Билич
Сегодня, 16:10
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