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Люсьен Фавре: "Боруссия"? Я слухи не комментирую

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавре ответил на публикации в СМИ о том, что он может возглавить дортмундскую "Боруссию".

"Слухи не комментирую. Сейчас я сосредоточен на своей работе в "Ницце", - цитирует тренера L`Equipe.
Теги: Ницца Боруссия Д
Сегодня, 16:30
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