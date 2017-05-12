Люсьен Фавре: "Боруссия"? Я слухи не комментирую

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавре ответил на публикации в СМИ о том, что он может возглавить дортмундскую "Боруссию".



"Слухи не комментирую. Сейчас я сосредоточен на своей работе в "Ницце", - цитирует тренера L`Equipe.