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Сон Хын Мин назван лучшим игроком апреля в АПЛ

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин назван лучшим игроком апреля в чемпионате Англии, сообщает официальный сайт турнира.

В минувшем месяце корейский футболист провёл 6 матчей и забил 5 мячей. Данная награда уже вторая для нападающего "шпор". Ранее он уже получал её в сентябре.
Теги: Тоттенхэм
Сегодня, 17:05
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