Сон Хын Мин назван лучшим игроком апреля в АПЛ

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин назван лучшим игроком апреля в чемпионате Англии, сообщает официальный сайт турнира.



В минувшем месяце корейский футболист провёл 6 матчей и забил 5 мячей. Данная награда уже вторая для нападающего "шпор". Ранее он уже получал её в сентябре.