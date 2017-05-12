Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Федор Чалов сыграет против "Арсенала" с первых минут

ЦСКА объявил стартовый состав на домашний матч 28-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом".

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Вернблум, Головин, Натхо, Чалов, Витиньо.

Запасные: Помазун, Овчинников, Тошич, Миланов, Ионов, Набабкин, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев.
Теги: ЦСКА Арсенал Тула
Сегодня, 18:28
Напечатать
7
(1)
№7 Написал: Terror Against Terror (Сегодня, 18:59) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sidhe
Бuть будут не по паспорту, а по бородатой мoрде.


Ну вот и начинай со своих Рулонов, чтоб чужие боялись. Прям с завтрашнего дня. Можешь начать с Зелимхана Шанбаева. Ну или Шамсиддина Бакаева. Да и Бабаев имеется. Даже может быть и с пейсами.
Регистрация: 18.11.2016
№6 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:55) #
  • -1
  •  (1)
online

Еще один конский паралитик.

Хоть одного нормально игрока, кроме наследника, коньтоварный выдал , или нет?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№5 Написал: Sidhe (Сегодня, 18:51) #
  • 0
  •  (0)
online

Промашка вышла, не так ли?

Не так и не ли. Бuть будут не по паспорту, а по бородатой мoрде. Знал одного человека - Гeльмут ИВАНОВИЧ Глeклер. Иванович - не помогало smile
Бабаев у вас тоже Роман Юрьевич, но из-под итальянского. римского точней имени - пейсы торчат и лапсердак просвечивает


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№4 Написал: Pashtigo Москва (Сегодня, 18:42) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sidhe
Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев
Прям три богатыря. Рулон Обоев, Поджог Сараев и Погром Евреев. И в составе нету негров, ой нету! А то все распылялись до хрипоты про Спартак

Константин Вячеславович Кучаев. Промашка вышла, не так ли?
Регистрация: 21.11.2009
№3 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 18:42) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нигги даже в запасе нет... smileусиление!! smile
Регистрация: 16.07.2011
№2 Написал: Sidhe (Сегодня, 18:33) #
  • -6
  •  (16)
online

Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев

Прям три богатыря. Рулон Обоев, Поджог Сараев и Погром Евреев. И в составе нету негров, ой нету! А то все распылялись до хрипоты про Спартак


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 18:31) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Это хорошо. Пусть набирается опыта.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.