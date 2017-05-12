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Тульский "Арсенал" определился с составом на матч с ЦСКА

Стал известен стартовый состав тульского "Арсенала" на матч 28-го тура РФПЛ с ЦСКА.

"Арсенал" Т: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Вергара, Александров, Горбатенко, Максимов, Бурчану, Власов, Расич.

Запасные: Левашов, Березин, Ершов, Григалава, Хагуш, Денисов, Иванов, Берхамов, Стеклов, Буранов, Шевченко, Аджоев.
Теги: ЦСКА Арсенал Тула
Сегодня, 18:49
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