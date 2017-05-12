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"Спартак" прилетел в Пермь

Игроки и тренерский штаб "Спартака" благополучно долетел в Пермь, гд завтра состоится поединок 28-го тура РФПЛ между местным "Амкаром" и красно-белыми.

"Приземлились в Перми. Снега нет, солнце есть!" - написал в твиттере врач "Спартака" Михаил Вартапетов.
Теги: Спартак
Сегодня, 19:00
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№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 19:14) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»

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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 19:09) #
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online

Как кто-то правильно написал - чемпионству Спартака больше всего радовалась полиция в Перми smile


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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