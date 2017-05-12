"Спартак" прилетел в Пермь

Игроки и тренерский штаб "Спартака" благополучно долетел в Пермь, гд завтра состоится поединок 28-го тура РФПЛ между местным "Амкаром" и красно-белыми.



"Приземлились в Перми. Снега нет, солнце есть!" - написал в твиттере врач "Спартака" Михаил Вартапетов.