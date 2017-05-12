Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:20
Дмитрий Медведев: построенные к ЧМ тренировочные площадки после турнира передадут спортшколам (1)
Дмитрий Медведев: построенные к ЧМ тренировочные площадки после турнира передадут спортшколам (1)
19:00
"Спартак" прилетел в Пермь (2)
"Спартак" прилетел в Пермь (2)
18:02
Станислав Черчесов: победители стояли в рейтинге ФИФА ниже, чем во время отборочных турниров (1)
Станислав Черчесов: победители стояли в рейтинге ФИФА ниже, чем во время отборочных турниров (1)
17:50
Хольгер Бадштубер покинет "Баварию" (2)
Хольгер Бадштубер покинет "Баварию" (2)
13:41
ЦСКА получил лицензию РФС и УЕФА (2)
ЦСКА получил лицензию РФС и УЕФА (2)
11:58
Хавьер Грасия: понимаю, что Бердыев долго руководил "Рубином", но мы хотим выиграть третий матч подряд (1)
Хавьер Грасия: понимаю, что Бердыев долго руководил "Рубином", но мы хотим выиграть третий матч подряд (1)
11:00
Лоськов возвращается, "Ленинград" едет на юбилей "Крыльев", а "Спартак" сыграет в статусе чемпиона. Превью 28-го тура РФПЛ (2)
Лоськов возвращается, "Ленинград" едет на юбилей "Крыльев", а "Спартак" сыграет в статусе чемпиона. Превью 28-го тура РФПЛ (2)
Диего Симеоне: я остаюсь в "Атлетико"
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что он следующий сезон будет работать в мадридском клубе.
"Я здесь, как тренер "Атлетико", а это значит, что я остаюсь. Мы рады сыграть в июле с такими классными командами, как "Ливерпуль" и "Бавария", с которыми мы можем встретиться в новом сезоне Лиги чемпионов", – цитирует Football Italia Симеоне.
"Я здесь, как тренер "Атлетико", а это значит, что я остаюсь. Мы рады сыграть в июле с такими классными командами, как "Ливерпуль" и "Бавария", с которыми мы можем встретиться в новом сезоне Лиги чемпионов", – цитирует Football Italia Симеоне.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.