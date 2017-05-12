Диего Симеоне: я остаюсь в "Атлетико"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что он следующий сезон будет работать в мадридском клубе.



"Я здесь, как тренер "Атлетико", а это значит, что я остаюсь. Мы рады сыграть в июле с такими классными командами, как "Ливерпуль" и "Бавария", с которыми мы можем встретиться в новом сезоне Лиги чемпионов", – цитирует Football Italia Симеоне.