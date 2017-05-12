Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Диего Симеоне: я остаюсь в "Атлетико"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что он следующий сезон будет работать в мадридском клубе.

"Я здесь, как тренер "Атлетико", а это значит, что я остаюсь. Мы рады сыграть в июле с такими классными командами, как "Ливерпуль" и "Бавария", с которыми мы можем встретиться в новом сезоне Лиги чемпионов", – цитирует Football Italia Симеоне.
Теги: Симеоне Атлетико
Сегодня, 19:16
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:21) #
  • -1
  •  (1)

Газпром мог бы и подсуетиться. За 25 лямов евро в год, он легко признался бы, что всю жизнь следит за Зенитом, а тренировать этот клуб его голубая мечта.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.