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Дмитрий Лоськов: ждем всех на стадионе, это очень важно для команды и для меня
Легенда "Локомотива" Дмитрий Лоськов пригласил всех болельщиков на стадион на матч 28-го тура чемпионата России с "Оренбургом".
В субботу Дмитрий Вячеславович оставит тренерские задания и будет заявлен на игру.
"Мы ждем всех на стадионе. Всегда есть болельщики, которые сомневаются: идти на стадион или нет. Пожалуйста, в этот день не сомневайтесь. Приходите. Это очень важно для команды. И для меня в частности. Мне хочется поблагодарить клуб, тренера и болельщиков - за поддержку. Вы всегда были с нами - не только в дни побед, но и в трудные времена", - цитирует Лоськова официальный сайт красно-зеленых.
В субботу Дмитрий Вячеславович оставит тренерские задания и будет заявлен на игру.
"Мы ждем всех на стадионе. Всегда есть болельщики, которые сомневаются: идти на стадион или нет. Пожалуйста, в этот день не сомневайтесь. Приходите. Это очень важно для команды. И для меня в частности. Мне хочется поблагодарить клуб, тренера и болельщиков - за поддержку. Вы всегда были с нами - не только в дни побед, но и в трудные времена", - цитирует Лоськова официальный сайт красно-зеленых.
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