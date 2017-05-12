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Дмитрий Лоськов: ждем всех на стадионе, это очень важно для команды и для меня

Легенда "Локомотива" Дмитрий Лоськов пригласил всех болельщиков на стадион на матч 28-го тура чемпионата России с "Оренбургом".

В субботу Дмитрий Вячеславович оставит тренерские задания и будет заявлен на игру.

"Мы ждем всех на стадионе. Всегда есть болельщики, которые сомневаются: идти на стадион или нет. Пожалуйста, в этот день не сомневайтесь. Приходите. Это очень важно для команды. И для меня в частности. Мне хочется поблагодарить клуб, тренера и болельщиков - за поддержку. Вы всегда были с нами - не только в дни побед, но и в трудные времена", - цитирует Лоськова официальный сайт красно-зеленых.
Теги: Лоськов Локомотив Оренбург
Сегодня, 19:42
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№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:56) #
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Лучше поздно чем ни когда! Лоськов своей игрой заслужил прощальный матч!
Регистрация: 11.04.2016
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