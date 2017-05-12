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19:20
Дмитрий Медведев: построенные к ЧМ тренировочные площадки после турнира передадут спортшколам (1)
Дмитрий Медведев: построенные к ЧМ тренировочные площадки после турнира передадут спортшколам (1)
19:00
"Спартак" прилетел в Пермь (2)
"Спартак" прилетел в Пермь (2)
18:02
Станислав Черчесов: победители стояли в рейтинге ФИФА ниже, чем во время отборочных турниров (1)
Станислав Черчесов: победители стояли в рейтинге ФИФА ниже, чем во время отборочных турниров (1)
17:50
Хольгер Бадштубер покинет "Баварию" (2)
Хольгер Бадштубер покинет "Баварию" (2)
13:41
ЦСКА получил лицензию РФС и УЕФА (2)
ЦСКА получил лицензию РФС и УЕФА (2)
11:58
Хавьер Грасия: понимаю, что Бердыев долго руководил "Рубином", но мы хотим выиграть третий матч подряд (1)
Хавьер Грасия: понимаю, что Бердыев долго руководил "Рубином", но мы хотим выиграть третий матч подряд (1)
11:00
Лоськов возвращается, "Ленинград" едет на юбилей "Крыльев", а "Спартак" сыграет в статусе чемпиона. Превью 28-го тура РФПЛ (2)
Лоськов возвращается, "Ленинград" едет на юбилей "Крыльев", а "Спартак" сыграет в статусе чемпиона. Превью 28-го тура РФПЛ (2)
Эдуардо Бериссо летом может возглавить "Севилью"
Главный тренер "Сельты" Эдуардо Бериссо летом может принять "Севилью", сообщает Football Espana.
Напомним, что нынешний рулевой севильцев Хорхе Сампаоли, скорее всего, возглавит сборную Аргентины.
Напомним, что нынешний рулевой севильцев Хорхе Сампаоли, скорее всего, возглавит сборную Аргентины.
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