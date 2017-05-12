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Эдуардо Бериссо летом может возглавить "Севилью"

Главный тренер "Сельты" Эдуардо Бериссо летом может принять "Севилью", сообщает Football Espana.

Напомним, что нынешний рулевой севильцев Хорхе Сампаоли, скорее всего, возглавит сборную Аргентины.
Теги: Севилья
Сегодня, 20:49
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