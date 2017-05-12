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Президент Португалии посетит Санкт-Петербург, чтобы посмотреть матч КК-2017

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза отправится 23 июня в Санкт-Петербург, чтобы посетить матч КК-2017, сообщает Сапо24.

Ребелу де Соуза пробудет в России 2 дня и посетит матч Португалия - Новая Зеландия, который состоится 24 июня на стадионе "Санкт-Петербург".
Теги: Сборная Португалии
Сегодня, 21:03
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