Президент Португалии посетит Санкт-Петербург, чтобы посмотреть матч КК-2017

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза отправится 23 июня в Санкт-Петербург, чтобы посетить матч КК-2017, сообщает Сапо24.



Ребелу де Соуза пробудет в России 2 дня и посетит матч Португалия - Новая Зеландия, который состоится 24 июня на стадионе "Санкт-Петербург".