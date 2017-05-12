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ЦСКА разгромил тульский "Арсенал", Чалов оформил дубль

В матче 28-го тура чемпионата России ЦСКА одержал победу над тульским "Арсеналом".

Чемпионат России

28 тур

ЦСКА - "Арсенал" 3:0

Голы: Натхо, 31 (пен), Чалов, 41, 53.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Вернблум (Кучаев, 86), Головин (Тошич, 77), Натхо, Чалов (Жамалетдинов, 67), Витиньо.

"Арсенал": Габулов (Левашов, 46), Комбаров, Беляев, Сунзу, Вергара, Александров (Хагуш, 86), Горбатенко, Максимов, Бурчану, Власов (Шевченко, 63), Расич.

Предупреждения: Сунзу, 29, Комбаров, 88.
Теги: ЦСКА Арсенал Тула
Сегодня, 21:25
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№14 Написал: Volodia379 (Сегодня, 22:27) #
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Чалов хорош! Лишь бы журналисты его не испортили.
Регистрация: 11.04.2016
№13 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 22:23) #
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  •  (2)
online

ЦСКА с победой с крупным счётом!
ЛЧ всё ближе...
Регистрация: 7.05.2010
№12 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 22:15) #
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  •  (4)

ЦСКА С ЛЧ, А Акинфеева с продолжением рекорда
Регистрация: 20.04.2016
№11 Написал: Scooter МОСКВА (Сегодня, 21:49) #
  • +4
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Болеет за:
ЦСКА
..на классе smiley
Регистрация: 22.02.2013
№10 Написал: 77хонда москва (Сегодня, 21:47) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Всех болельщиков ЦСКА с победой!
Регистрация: 18.11.2012
№9 Написал: ilovefootball (Сегодня, 21:41) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Молорики, особенно молодежь,но, почему в Европе футболисты бегают быстрее?
Регистрация: 18.03.2013
№8 Написал: vlees...... (Сегодня, 21:40) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
ура победа,в питере ныть
Регистрация: 27.04.2017
№7 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 21:36) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
С победой! Хорошо , что столько молодёжи увидели, есть резерв и некуёвый. Ганчаренко, отдельное спасибо за игру, пусть это не главный соперник, но надо давно наигрывать игру к следующему сезону....молодёжь понравилась, ветераны, даже, как и в предыдущих играх, не разочаровала. Доработать ЦЗ и опору. Виктор Витиньо- не просто прибавил- просто the best ( заебца- по русски)
Регистрация: 20.10.2012
№6 Написал: нетрал (Сегодня, 21:36) #
  • +5
  •  (7)

рад за коней ...хорошего напа нашли...
Регистрация: 26.04.2017
№5 Написал: Terror Against Terror (Сегодня, 21:32) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Второе место надо удержать, это нам по силам.
Регистрация: 18.11.2016
№4 Написал: Sidhe (Сегодня, 21:28) #
  • -14
  •  (16)
online

Надо поздравить. А то у них мало в жизни праздников stuck_out_tongue_winking_eye


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 21:28) #
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Не зря Ионов присел. С победой, армейцы!


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 21:27) #
  • +9
  •  (9)

С победой!!!!!

Чалов с каждым матчем прибавляет!!!!!
Регистрация: 5.02.2017
№1 Написал: vitalii moldova (Сегодня, 21:26) #
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  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
молодцы!!!!
Регистрация: 28.12.2009
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