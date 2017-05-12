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Фёдор Второй. Чалов сделал 3 гола и пошёл по стопам Смолова
В прошлом туре «Зенит» не только сделал «Спартак» чемпионом, но и передал судьбу лигочемпионского места в ноги игроков ЦСКА. Первым из 3-х финалов, в которых красно-синие не имели права терять очки, был матч с претендентом на вылет. В нём ярче всех проявил себя недавний претендент на место в составе, а теперь уже полноценный его член, становящийся новым Фёдором-бомбардиром.
Все очевидно?
Любители ставок перед матчем наверняка обратили внимания на предложение «сухая победа ЦСКА». Во-первых, «армейцы» хороши в обороне: в 5-ти предыдущих матчах они пропустили только в одном, от «Спартака». Во-вторых, «Арсенал» дома и в гостях – две разные команды, ведь на выезде туляки проиграли все 5 весенних игр и забили в них всего 1 мяч. В-третьих, за гостей сегодня не могли сыграть лидеры атаки Бурмистров и Думбия.
Погрузившись выше ватерлинии
Игра не ответила на вопрос, за счёт чего «Арсенал» собирался атаковать, поскольку гости в 1-м тайме не атаковали вовсе. ЦСКА с первых минут безраздельно захватил территорию и мяч, не давая тому задерживаться у туляков больше чем секунд на 10-15. Довольно быстро «армейцы» поняли, что сзади сторожить нечего – вперёд в позиционных атаках шли и Березуцкий, и Игнашевич. Вернблум, по сути, исполнял роль Феллайни в «МЮ», выдвигаясь на линию нападающих.
Взломать команду, опускающуюся за линию мяча всем составом, трудно всегда, но ЦСКА безнадёжен не был. Порой у парней Гончаренко получались неплохие комбинации: вспомнить хотя бы ту, которая едва не привела к выходу Чалова 1 на 1 после тонкого паса Фернандеса. Проявляли футболисты и индивидуальное мастерство: например, Витиньо мог перебросить Бурчану в штрафной и откатить мяч на ударную позицию Вернблуму.
Неизбежно, но глупо
Вряд ли кто-то сомневался, что гол ЦСКА – это вопрос времени. Поэтому 1:0 к 31-й минуте смотрелись логично и ожидаемо. Другое дело, что «Арсенал» пропущенный мяч мог хотя бы отсрочить, если бы Власову не приспичило попытаться выбить мяч у Чалова, вообще стоявшего спиной к воротам. Получилась игра в ногу, после которой Фёдор, может, и мог устоять, но зачем? Забавно, но, реализовав очередной пенальти, Бибрас Натхо стал лучшим бомбардиром ЦСКА в этом чемпионате. Ещё забавнее, что в этой номинации он опередил Ласину Траоре.
Гол мечты
«Арсенал» растерялся, и ЦСКА сразу мог забить второй гол: Вернблум вышел 1 на 1 с Габуловым, но забивать Понтус умеет, видимо, только в одно касание. Однако хозяева продолжили в том же духе и через 10 минут состоялся идеальный для болельщиков ЦСКА гол: получив пас от Игнашевича, Головин не побоялся обострить и ушёл от двух противников, а затем сделал прострел точно в ногу Чалову. Два молодых воспитанника взяли и убили интригу в матче – круче может быть только присоединение к этой парочке Жамалетдинова. Тогда, волей-неволей, «притапливать» за них начну...
Контрольный
В перерыве Фёдор Чалов выразил надежду, что на достигнутом ЦСКА не остановится, и он не остановилась. Александр Бурчану призывал свою команду рискнуть, она попробовала, но вместо этого лишь нарывалась на контратаки. В начале 2-го тайма хозяева либо «сушили» игру спокойными перепасовками, либо старались быстро использовать появлявшееся в тылах гостей пространство.
И уже на 53-й минуте после перевода на свободное пространство Щенникову Георгий кроссом вложил мяч в голову Чалову, расстрелявшему уже Левашова, а не заменившегося в перерыве Габулова. Контрольный выстрел произвёл человек, который ещё недавно писал контрольные в школе. Вроде ничего особенного Фёдор сегодня и не сделал – замкнул два отличных паса партнёра, воспользовался глупостью Власова, но укрыть мяч и открыться под пас партнёра тоже надо уметь. У Артёма Дзюбы вот в последнее время не получается.
Новая волна
В самом начале весны Гончаренко критиковали за то, что даже в матче с «Томью» он не дал игровую практику молодёжи. Чалов в ней после полученного повреждения уже не нуждался, а вот Жамалетдинов вышел на поле с огромным желанием, оперативно нанёс 2 удара и помог ЦСКА не сбавить в активности, несмотря на удобный счёт – команда Гончаренко могла сделать его ещё круче и играла в кайф. В концовке на поле вышел ещё и Кучаев.
«Арсенал» же за весь матч подошёл к воротам Акинфеева только 1 раз, когда Кирилл Комбаров промахнулся после навеса партнёра. Впрочем, это не помешало Игорю лидировать в самой бессмысленной вещи на свете – голосовании за лучшего игрока матча в приложении «Матч-Клуб». Сергей Кирьяков говорил, что в матче с «Ростовом» его парни сами себе доказали, что могут играть с топ-соперниками, напоминал об этом сегодня, но на поле выяснилось, что ни черта туляки не могут. 2 удара, 0 в створ. По крайней мере, за пределами своего стадиона. Такого односторонние матчи в нашем чемпионате случаются нечасто, и немного удивительно, что это произошло в игре двух сверхмотивированных команд. Впрочем, впереди и у тех, и у других 2 матча, которые можно и нужно выигрывать.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Вернблум (Кучаев, 86), Головин (Тошич, 77), Натхо, Чалов (Жамалетдинов, 67), Витиньо.
"Арсенал": Габулов (Левашов, 46), Комбаров, Беляев, Сунзу, Вергара, Александров (Хагуш, 86), Горбатенко, Максимов, Бурчану, Власов (Шевченко, 63), Расич.
Предупреждения: Сунзу, 29, Комбаров, 88, Кучаев, 90+2.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Все очевидно?
Любители ставок перед матчем наверняка обратили внимания на предложение «сухая победа ЦСКА». Во-первых, «армейцы» хороши в обороне: в 5-ти предыдущих матчах они пропустили только в одном, от «Спартака». Во-вторых, «Арсенал» дома и в гостях – две разные команды, ведь на выезде туляки проиграли все 5 весенних игр и забили в них всего 1 мяч. В-третьих, за гостей сегодня не могли сыграть лидеры атаки Бурмистров и Думбия.
Погрузившись выше ватерлинии
Игра не ответила на вопрос, за счёт чего «Арсенал» собирался атаковать, поскольку гости в 1-м тайме не атаковали вовсе. ЦСКА с первых минут безраздельно захватил территорию и мяч, не давая тому задерживаться у туляков больше чем секунд на 10-15. Довольно быстро «армейцы» поняли, что сзади сторожить нечего – вперёд в позиционных атаках шли и Березуцкий, и Игнашевич. Вернблум, по сути, исполнял роль Феллайни в «МЮ», выдвигаясь на линию нападающих.
Взломать команду, опускающуюся за линию мяча всем составом, трудно всегда, но ЦСКА безнадёжен не был. Порой у парней Гончаренко получались неплохие комбинации: вспомнить хотя бы ту, которая едва не привела к выходу Чалова 1 на 1 после тонкого паса Фернандеса. Проявляли футболисты и индивидуальное мастерство: например, Витиньо мог перебросить Бурчану в штрафной и откатить мяч на ударную позицию Вернблуму.
Неизбежно, но глупо
Вряд ли кто-то сомневался, что гол ЦСКА – это вопрос времени. Поэтому 1:0 к 31-й минуте смотрелись логично и ожидаемо. Другое дело, что «Арсенал» пропущенный мяч мог хотя бы отсрочить, если бы Власову не приспичило попытаться выбить мяч у Чалова, вообще стоявшего спиной к воротам. Получилась игра в ногу, после которой Фёдор, может, и мог устоять, но зачем? Забавно, но, реализовав очередной пенальти, Бибрас Натхо стал лучшим бомбардиром ЦСКА в этом чемпионате. Ещё забавнее, что в этой номинации он опередил Ласину Траоре.
Гол мечты
«Арсенал» растерялся, и ЦСКА сразу мог забить второй гол: Вернблум вышел 1 на 1 с Габуловым, но забивать Понтус умеет, видимо, только в одно касание. Однако хозяева продолжили в том же духе и через 10 минут состоялся идеальный для болельщиков ЦСКА гол: получив пас от Игнашевича, Головин не побоялся обострить и ушёл от двух противников, а затем сделал прострел точно в ногу Чалову. Два молодых воспитанника взяли и убили интригу в матче – круче может быть только присоединение к этой парочке Жамалетдинова. Тогда, волей-неволей, «притапливать» за них начну...
Контрольный
В перерыве Фёдор Чалов выразил надежду, что на достигнутом ЦСКА не остановится, и он не остановилась. Александр Бурчану призывал свою команду рискнуть, она попробовала, но вместо этого лишь нарывалась на контратаки. В начале 2-го тайма хозяева либо «сушили» игру спокойными перепасовками, либо старались быстро использовать появлявшееся в тылах гостей пространство.
И уже на 53-й минуте после перевода на свободное пространство Щенникову Георгий кроссом вложил мяч в голову Чалову, расстрелявшему уже Левашова, а не заменившегося в перерыве Габулова. Контрольный выстрел произвёл человек, который ещё недавно писал контрольные в школе. Вроде ничего особенного Фёдор сегодня и не сделал – замкнул два отличных паса партнёра, воспользовался глупостью Власова, но укрыть мяч и открыться под пас партнёра тоже надо уметь. У Артёма Дзюбы вот в последнее время не получается.
Новая волна
В самом начале весны Гончаренко критиковали за то, что даже в матче с «Томью» он не дал игровую практику молодёжи. Чалов в ней после полученного повреждения уже не нуждался, а вот Жамалетдинов вышел на поле с огромным желанием, оперативно нанёс 2 удара и помог ЦСКА не сбавить в активности, несмотря на удобный счёт – команда Гончаренко могла сделать его ещё круче и играла в кайф. В концовке на поле вышел ещё и Кучаев.
«Арсенал» же за весь матч подошёл к воротам Акинфеева только 1 раз, когда Кирилл Комбаров промахнулся после навеса партнёра. Впрочем, это не помешало Игорю лидировать в самой бессмысленной вещи на свете – голосовании за лучшего игрока матча в приложении «Матч-Клуб». Сергей Кирьяков говорил, что в матче с «Ростовом» его парни сами себе доказали, что могут играть с топ-соперниками, напоминал об этом сегодня, но на поле выяснилось, что ни черта туляки не могут. 2 удара, 0 в створ. По крайней мере, за пределами своего стадиона. Такого односторонние матчи в нашем чемпионате случаются нечасто, и немного удивительно, что это произошло в игре двух сверхмотивированных команд. Впрочем, впереди и у тех, и у других 2 матча, которые можно и нужно выигрывать.
Чемпионат России
28 тур
ЦСКА - "Арсенал" 3:0
Голы: Натхо, 31 (пен), Чалов, 41, 53.
28 тур
ЦСКА - "Арсенал" 3:0
Голы: Натхо, 31 (пен), Чалов, 41, 53.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Вернблум (Кучаев, 86), Головин (Тошич, 77), Натхо, Чалов (Жамалетдинов, 67), Витиньо.
"Арсенал": Габулов (Левашов, 46), Комбаров, Беляев, Сунзу, Вергара, Александров (Хагуш, 86), Горбатенко, Максимов, Бурчану, Власов (Шевченко, 63), Расич.
Предупреждения: Сунзу, 29, Комбаров, 88, Кучаев, 90+2.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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