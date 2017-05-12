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Леонид Федун: Мбаппе стоит 200 миллионов. 18-летний пацан… Это годовой бюджет "Спартака", "Зенита" и ЦСКА вместе взятых (23)
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Виктор Гончаренко: ЦСКА получал удовольствие от игры
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире телеканала "Наш Футбол" прокомментировал победу над тульским "Арсеналом" (3:0).
"Тот случай, когда, особенно во втором тайме, мы получали удовольствие от игры. Мы много правильных вещей делали. Думаю то, что мы делали, понравилось болельщикам. Ну и важно, что набрали три очка. Учитывая то, что два тура осталось, они для нас важны", - сказал Гончаренко.
"Тот случай, когда, особенно во втором тайме, мы получали удовольствие от игры. Мы много правильных вещей делали. Думаю то, что мы делали, понравилось болельщикам. Ну и важно, что набрали три очка. Учитывая то, что два тура осталось, они для нас важны", - сказал Гончаренко.
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