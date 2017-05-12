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Виктор Гончаренко: ЦСКА получал удовольствие от игры

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире телеканала "Наш Футбол" прокомментировал победу над тульским "Арсеналом" (3:0).

"Тот случай, когда, особенно во втором тайме, мы получали удовольствие от игры. Мы много правильных вещей делали. Думаю то, что мы делали, понравилось болельщикам. Ну и важно, что набрали три очка. Учитывая то, что два тура осталось, они для нас важны", - сказал Гончаренко.
Теги: Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 22:22
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7
(2)
№7 Написал: pensioner Пермский край (Сегодня, 23:05) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: garry topor
В игре со Спартаком и Зенитом вы не особо получаете удовольствие, особенно с нами. Хотя х.з., может нравится.


Мазохисты. Гыыы.
Регистрация: 17.01.2011
№6 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 22:57) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Все равно это говно не пройдет в ЛЧ. Да и в ЛЕ не попадут.

молдаване уже до 3-х считать не могут... сирожа пшёл ты нх со своей молдаввской арифметыкой smile
Регистрация: 20.10.2012
№5 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 22:45) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Все равно это говно не пройдет в ЛЧ. Да и в ЛЕ не попадут.

Говно пенсионеры киприотские отымели. В 3 раунде квалификации ЛЕ laughing


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№4 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 22:45) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
В игре со Спартаком и Зенитом вы не особо получаете удовольствие, особенно с нами. Хотя х.з., может нравится.
Регистрация: 26.06.2008
№3 Написал: Sidhe (Сегодня, 22:35) #
  • -6
  •  (8)
online

Лавку после себя вытер?

Цитата: mifodya
говно в ЛЕ играло с АИКом

...а потом опять шарфики в Москва-реке топило - а они не тонули снова - говно не тонет


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: Hitman (Сегодня, 22:30) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
ну с Арсеналом то вы герои smile

Цитата: maradona72
Все равно это говно не пройдет в ЛЧ.

потому что там нет Арсеналов и Уралов))думаю жребий будет что надо,Хоффенхайн хотелось бы
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:24) #
  • -4
  •  (8)

Все равно это говно не пройдет в ЛЧ. Да и в ЛЕ не попадут.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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