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"Челси" обыграл "Вест Бромвич" и стал чемпионом Англии

В матче 37-го тура чемпионата Англии "Челси" одержал победу и оформил досрочное чемпионство.

Чемпионат Англии

37 тур

"Вест Бромвич Альбион" - "Челси" 0:1

Голы: Бачуайи, 87

"Вест Бромвич": Фостер - Маколи, (Уилсон, 71), Ньом, Доусон, Эванс - Ливермор, Флетчер, Филд, (Якоб, 55), Макклейн, (Шадли, 68), Брант - Рондон.

"Челси": Куртуа - Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта - Матич, Мозес, Педро, (Бачуайи, 77), Фабрегас, Азар, (Виллиан, 79), - Диего Коста.

Предупреждения: Макклин, 23, Филд, 38, Уилсон, 78
Теги: Челси Вест Бромвич
Вчера, 23:54
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5
(3)
№5 Написал: Hitman (Сегодня, 00:32) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Итальянцы рулят,поздравляю Конте,тренер от Бога!
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Вчера, 23:59) #
  • +5
  •  (7)

Поздравления Челси, они были лучшими в этом сезоне и по праву победили. Конте крутой тренер


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Купите Мирчи негров
Регистрация: 10.10.2013
№3 Написал: vlees...... (Вчера, 23:58) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну теперь на заслуженный отдых вместе с Массимо
Регистрация: 27.04.2017
№2 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:58) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Конте в порядке, угадал абрамович
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Вчера, 23:55) #
  • -1
  •  (15)

Питомцы Луческу продолжают добычу золота. Дуглас Коста в Германии, Луис Адриано и Фернандо в России, Виллиан сегодня в Англии, созданный Мирчей Шахтер чемпионом стал. Мхитарян ЛЕ выиграет. И только Зинка оказалась бесталанной, ленивой и убогой. Зато без негров. Зря Мирча Михалыч пришел в это болото.

Если хотите стать чемпионами - покупайте питомцев Луческу, он умеет воспитывать чемпионов


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Купите Мирчи негров
Регистрация: 10.10.2013
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