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ЦСКА - "Арсенал": фотоотчет матча
В матче 28-го тура чемпионата России ЦСКА на "ВЭБ-Арене" принимал тульский "Арсенал". Встреча завершилась победой "красно-синих" - 3:0. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет матча.
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