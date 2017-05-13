Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

ЦСКА - "Арсенал": фотоотчет матча

В матче 28-го тура чемпионата России ЦСКА на "ВЭБ-Арене" принимал тульский "Арсенал". Встреча завершилась победой "красно-синих" - 3:0. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет матча.




























Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Арсенал Тула Фото
Сегодня, 08:40
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.