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Леонид Федун выпил "чудо-напиток" Глушакова в эфире шоу "Вечерний Ургант"

Владелец "Спартака" Леонид Федун сделал глоток самогона в эфире шоу "Вечерний Ургант".

Программа была показана на телеэкранах 12 мая. Помимо Федуна на шоу был приглашен капитан "Спартака" Денис Глушаков, который и взял на эфир, по его собственному заявлению, "чудо-напиток - самогон из Миллеровки".

Газета.ru
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 09:24
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