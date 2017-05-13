Леонид Федун выпил "чудо-напиток" Глушакова в эфире шоу "Вечерний Ургант"

Владелец "Спартака" Леонид Федун сделал глоток самогона в эфире шоу "Вечерний Ургант".Программа была показана на телеэкранах 12 мая. Помимо Федуна на шоу был приглашен капитан "Спартака" Денис Глушаков, который и взял на эфир, по его собственному заявлению, "чудо-напиток - самогон из Миллеровки".