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Егор Титов: пришлет ли "Спартак" золотую медаль? Этот вопрос даже неуместен

Бывший тренер "Спартака" Егор Титов прокомментировал победу красно-белых в чемпионате России.

– Недавно вы сказали: "В нынешнем "Спартаке" есть плоды и тренерского штаба Аленичева. Нам просто не хватило доверия со стороны руководства". Можете разъяснить, в чем непосредственно заключается ваша заслуга?

– Я бы сейчас уже не делал акцент на нас. Есть тренерский штаб во главе с Каррерой, который плодотворно работает. Поэтому, как говорится, про нас забудьте. Лучше говорить про тех, кто сейчас тренирует. А раз они стали чемпионами, значит, хорошо делают свою работу. Я их искренне, от всей души поздравляю.

– Неужели не обращали внимания на разговоры про багаж Аленичева-Титова?

– Я от этих разговоров абстрагировался. Причем уже давно. Собака лает – караван идет.

– Аленичев сказал: "Команда играет где-то 10 туров так, как ее готовил предыдущий тренер". Можно ли сказать, что условно с 11–12-го тура мы уже получили "Спартак" Карреры?

– Лучше этот вопрос все же переадресовать Дмитрию Анатольевичу. Я не вправе комментировать его высказывания, учитывая, что он – главный тренер.

– Главная заслуга Каррера – это, прежде всего, не тактика, а мотивация?

– Если вспомнить, у кого помощником работал Каррера и посмотреть матчи "Челси", то, думаю, все станет ясно. Вы же видите, что делает Конте у бровки. То же самое творит и Каррера. Настоящие темпераментные итальянцы.

– В процентном соотношении каков вклад Карреры в чемпионство "Спартака"?

– Чтобы это четко понимать, нужно быть внутри команды. Так что проценты посчитать не могу. Но заслуга тренера, безусловно, очевидна.

– "Спартак" может отметить ваш вклад в чемпионство. Ждете, что клуб пришлет вам золотую медаль?

– Я на эту тему вообще никогда не думал. Этот вопрос даже неуместен.

СЭ
Теги: Титов Спартак
Сегодня, 10:09
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11
(6)
№11 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 13:05) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что,мля, за журнашлюхи то пошли?!?!
Регистрация: 28.01.2016
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:51) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Сибирь»
Бросили камень в болото - круги пошли.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№9 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 11:50) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: _бояра_
Цитата: AnK.
Цитата: garry topor
Как не хотел недожурналист вытянуть из Титова "заслугу в чемпе" его и Аленичева, так и не вытянул.

Точно,недожурналист.

журналюга бомжатню будоражит
забурлила помойка политпроектовская

Бурлит то больше свинарник и так обсудят и так, уже не знают что вытянуть на свет божий. Что то старого не слышно, ни как слёг на радостях от оргазма
Регистрация: 17.05.2015
№8 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:40) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Егор порадовал ответами, прогресс очевиден


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№7 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:39) #
  • -1
  •  (7)
online

Егорий, думаю, и не расчитывает на эту золотую медаль.
Время прошло, посидел, подумал и понял, что не за что.
И на нардепа "стрелки перевёл":
– Аленичев сказал: "Команда играет где-то 10 туров так, как ее готовил предыдущий тренер". Можно ли сказать, что условно с 11–12-го тура мы уже получили "Спартак" Карреры?

– Лучше этот вопрос все же переадресовать Дмитрию Анатольевичу. Я не вправе комментировать его высказывания, учитывая, что он – главный тренер.
laughing
Интересно, а нардеп захочет получить эту золотую медаль или шоколадной в позолоченной фольге обойдётся? flushed
Регистрация: 6.08.2008
№6 Написал: Sidhe (Сегодня, 11:10) #
  • +2
  •  (10)

Вот Бздюбе - точно не пришлет. Хотя я бы прислал. Шоколадную.


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 10:57) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Егорка молодец.. все взвешенно и рассудительно!


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: _бояра_ (Сегодня, 10:40) #
  • +7
  •  (17)

Цитата: AnK.
Цитата: garry topor
Как не хотел недожурналист вытянуть из Титова "заслугу в чемпе" его и Аленичева, так и не вытянул.

Точно,недожурналист.

журналюга бомжатню будоражит
забурлила помойка политпроектовская
Регистрация: 10.02.2017
№3 Написал: AnK. (Сегодня, 10:29) #
  • +8
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: garry topor
Как не хотел недожурналист вытянуть из Титова "заслугу в чемпе" его и Аленичева, так и не вытянул.

Точно,недожурналист.
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:21) #
  • -11
  •  (15)

И пришлет и пошлет. Так что да, лучше "абстрагироваться".
Регистрация: 12.11.2007
№1 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 10:19) #
  • +15
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Как не хотел недожурналист вытянуть из Титова "заслугу в чемпе" его и Аленичева, так и не вытянул.
Регистрация: 26.06.2008
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