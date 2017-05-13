Егор Титов: пришлет ли "Спартак" золотую медаль? Этот вопрос даже неуместен

Бывший тренер "Спартака" Егор Титов прокомментировал победу красно-белых в чемпионате России.– Я бы сейчас уже не делал акцент на нас. Есть тренерский штаб во главе с Каррерой, который плодотворно работает. Поэтому, как говорится, про нас забудьте. Лучше говорить про тех, кто сейчас тренирует. А раз они стали чемпионами, значит, хорошо делают свою работу. Я их искренне, от всей души поздравляю.– Я от этих разговоров абстрагировался. Причем уже давно. Собака лает – караван идет.– Лучше этот вопрос все же переадресовать Дмитрию Анатольевичу. Я не вправе комментировать его высказывания, учитывая, что он – главный тренер.– Если вспомнить, у кого помощником работал Каррера и посмотреть матчи "Челси", то, думаю, все станет ясно. Вы же видите, что делает Конте у бровки. То же самое творит и Каррера. Настоящие темпераментные итальянцы.– Чтобы это четко понимать, нужно быть внутри команды. Так что проценты посчитать не могу. Но заслуга тренера, безусловно, очевидна.– Я на эту тему вообще никогда не думал. Этот вопрос даже неуместен.