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"Челси" получит рекордные 150 млн фунтов за победу в чемпионате Англии

Лондонский "Челси" получит около 150 млн фунтов за победу в чемпионате Англии сезона-2016/17.

Эта сумма станет рекордной в истории АПЛ, информирует "Газета.ru" со ссылкой на британские СМИ.

Напомним, "аристократы" оформили чемпионство после матча с "Вест Бромвичем" (1:0).
Теги: Челси
Сегодня, 10:35
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